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В Европе зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила

В Европе и Израиле с начала 2018 года зарегистрировано 400 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), 27 из которых — с летальным исходом. Вспышка лихорадки продолжает распространяться, предупредил Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил РБК.

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СС0.

В число стран, где произошло наибольшее количество заболеваний, входят: Сербия — 126 случаев, Италия — 123 случая, Греция — 75 случаев, Венгрия — 39 случаев, Румыния — 31 случай.

В Роспотребнадзоре отметили, у большей части зараженных лихорадкой симптомы не проявились. Основной причиной заражения в Великобритании специалисты ВОЗ назвали укусы инфицированных комаров за пределами страны. Подчеркивается, что в 2018 году аномально высокие температуры и обильные осадки спровоцировали увеличение популяции комаров и раннюю вспышку лихорадки Западного Нила.

В Израиле также были зафиксированы 68 случаев заражения ЛЗН, два из которых смертельные. Количество инфицированных в 2018 году вдвое превышает показатель 2017 года.

Как болеют лихорадкой Западного Нила

Переносчики инфекции — комары, клещи, а «резервуаром для хранения инфекции» — птицы и грызуны. Инкубационный период болезни в среднем длится 3−6 дней. Основные симптомы: слабость, потливость, высокая температура 38−40 градусов, боль в мышцах (особенно в шее и пояснице), головная боль. Летальный исход — 4,5%. Случается, что лихорадка проходит бессимптомно. Больные нуждаются в госпитализации.

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