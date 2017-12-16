В Facebook рассказали о вреде социальной сети

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке выяснили, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей.

"В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже", — написано в статье.

Исследователи описывают эксперимент, в котором участвовали студенты Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Кроме того, у людей, которые "переходили по ссылкам в четыре раза больше, чем среднестатистический пользователь, или лайкали посты в два раза больше среднего", душевное состояние было хуже.

Исследователи Facebook предполагают, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям".

Все же в компании призывают проводить в Facebook больше времени, например, общаться с друзьями или обмениваться контентом напрямую со знакомыми. Исследователи считают, что это может сделать пользователей счастливее.