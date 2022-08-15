15 августа
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Здоровье

В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья

В рамках нацпроекта «Демография» врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят выездные профилактические обследования. Обследование уже прошло в микрорайонах Сибирская Долина, Булыгино, в поселках Южный, Центральный и Черницк. На прошлой неделе акция прошла для жителей села Лебяжье и микрорайона Затон.

В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
Фото Андрея Чурилова, газета "Вечерний Барнаул".

«Я родилась и всю жизнь живу в Затоне. Замечательно, что к нам приехали врачи со всем комплексом диагностического оборудования. Работа ведется очень оперативно. Минут за 15 сдала кровь, у меня померили давление, я прошла всех врачей. Меня порадовали, что все в порядке. Сахар в норме, гемоглобин хороший, давление отличное. И на душе сразу стало также хорошо. Сейчас мне осталось пройти флюорографию. Удобно, что все быстро, на месте, не надо никуда ехать. У меня мама очень сильно болеет, ухаживаю за ней, и не могу составить надолго. Поэтому свое состояние здоровья уже давно не проверяла», — поблагодарила жительница Мария Бондырева.

В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
Фото Андрея Чурилова, газета «Вечерний Барнаул».

Главный врач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова отметила, что главная задача здравоохранения — обеспечить всех людей доступной медицинской с помощью, возможностью сдачи анализов и лечением.

«Данные обследования направлены на выявление у жителей факторов развития риска хронических неинфекционных заболеваний. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта. Наличие таких выездных комплексов, полное обследование, которое позволяет выявить риски и разные признаки этого заболевания, обеспечивает жителей доступной медицинской помощью», — отметила она.

Во время работы медики проводили экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина, ЭКГ, пульсоксиметрию (определение уровня насыщения крови кислородом), измеряли артериальное и внутриглазное давление. Участники обследования узнали результаты измерений и анализов. Получали консультацию врача-терапевта, который дал индивидуальные рекомендации относительно профилактики заболеваний, перехода на рациональное питание, отказа от вредных привычек и изменения образа жизни.

В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
В пригороде Барнаула возобновили работу мобильные центры здоровья.
Фото Андрея Чурилова, газета «Вечерний Барнаул».

В ближайшие дни горожане смогут проверить здоровье бесплатно по адресам:

  • поселков Бельмесево, ул. Молодежная, 56 (22 августа);
  • поселок Борзовая Заимка, ул. Радужная, 75а (25 августа).

Для прохождения обследования при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Источник: https://barnaul.org

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