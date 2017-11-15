В Республике Алтай произошла вспышка педикулеза у школьников

В Майминском районе Республики Алтай зафиксирована вспышка педикулеза. Об этом сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Так, в селе Подгорное зафиксировано сразу 14 случаев заболевания.
По данным ведомства, месяц назад на заседании районной противоэпидемической комиссии школьные медики отчитались, что в образовательных учреждениях нет заболевших чесоткой или педикулезом, кроме нескольких случаев в селе Кызыл-Озек. Однако в ноябре у жителей села Подгорное обнаружено 14 случаев. "Такое количество вшивых детей за один день не набирается! Это значит, что больные были пропущены еще в сентябре, в начале учебного года", — делают вывод представители ведомства.
Роспотребнадзор отмечает, что купировать групповую заболеваемость педикулезом сложно: для этого необходимо предпринимать соответствующие меры одновременно и в семьях, и в школе, причем в течение 30-40 дней.
Справка
Педикулез — поражение кожи человека, которое вызвано паразитами — вшами. Головные и платяные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте. Интересно, что вши отдают предпочтение людям, которые часто моют волосы, так как у них кожа на голове чистая и вшам легче сосать кровь
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.