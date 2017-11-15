В Республике Алтай произошла вспышка педикулеза у школьников

По данным ведомства, месяц назад на заседании районной противоэпидемической комиссии школьные медики отчитались, что в образовательных учреждениях нет заболевших чесоткой или педикулезом, кроме нескольких случаев в селе Кызыл-Озек. Однако в ноябре у жителей села Подгорное обнаружено 14 случаев. "Такое количество вшивых детей за один день не набирается! Это значит, что больные были пропущены еще в сентябре, в начале учебного года", — делают вывод представители ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что купировать групповую заболеваемость педикулезом сложно: для этого необходимо предпринимать соответствующие меры одновременно и в семьях, и в школе, причем в течение 30-40 дней.

Справка

Педикулез — поражение кожи человека, которое вызвано паразитами — вшами. Головные и платяные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте. Интересно, что вши отдают предпочтение людям, которые часто моют волосы, так как у них кожа на голове чистая и вшам легче сосать кровь