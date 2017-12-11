В выходные – за зубами! Международный центр имплантологии iDent предусмотрел все для иногородних пациентов

Инновационные стоматологические услуги, высококлассные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на сложность и даже безнадежность ситуации им помогут, утверждает Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent.

Особые условия для приезжих

Главный врач клиники Михаил Семенович Тодер одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле. Эта услуга, которую иначе называют "зубы за один день", может помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике.

Инна Тодер,

директор Международного центра имплантологии iDent:

- Мы не только предлагаем редкие для большинства регионов России высокотехнологичные услуги, но и создаем все условия для приезжих пациентов. Всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация – завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Для удобства иногородних пациентов мы теперь работаем не только по субботам, но и будем работать в предстоящие январские праздничные выходные, начиная с 4 числа. Кроме того, всех, кто к нам обращается из других регионов и государств, мы просим отправить нам снимок КТ (компьютерная томография) и дистанционно их консультируем. Наши врачи дают пациенту полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо выполнить, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы – наши пациенты не получают неприятных сюрпризов, это наше профессиональное кредо. После того как пациент получил полное представление о сроке и стоимости лечения, ему присылают на подпись договор, и в назначенный срок человек приезжает в Новосибирск. Здесь мы помогаем приезжим информацией о такси, гостиницах. Стараемся максимально помочь нашим гостям чувствовать себя комфортно. Также исключена ситуация "вылечили и забыли" - у каждого пациента, прошедшего имплантацию, есть номер телефона врача, по которому он может при необходимости позвонить в любое время, не зависимо от часового пояса.

Гарантии и живые рекомендации

Инна Тодер,

директор Международного центра имплантологии iDent:

- Нас часто спрашивают, почему на нашем сайте нет подробной стоимости имплантации, только стоимость одиночной имплантации. Очень просто. Потому что люди часто неправильно самостоятельно рассчитывают стоимость услуг. Например, видят стоимость имплантата, умножают эту цену на количество отсутствующих зубов, и получают сумму, которая далека от реальности. Это неверно. Кроме того, предусмотреть на сайте все варианты имплантации невозможно, потому что каждый случай особенный и каждая программа лечения индивидуальна. Стоимость, прежде всего, зависит от сложности работы и типа конструкции, которая будет установлена. Но, повторюсь, мы всегда заранее информируем пациентов о стоимости имплантации, люди едут к нам полностью информированными. Мы прекрасно понимаем волнение людей, приезжающих к нам издалека, и если есть желание, можем предоставить номера телефонов наших пациентов, из вашего региона, и вы сможете задать им интересующие вопросы. Тот факт, что к нам едут со всей страны и других государств, в том числе люди, которые могут себе позволить лечение в любой точке мира, говорит о том, что мы работаем на совесть!

Справка

География пациентов iDent (страны): Израиль, Германия, Швейцария, Англия, Франция, Испания, Латвия, Болгария, Норвегия, США, Канада, Таиланд, Сингапур, Китай, Казахстан, Узбекистан, Россия: Красноярск, Иркутск, Железногорск-Илимский, Кемерово, Междуреченск, Белово, Анжеро-Судженск, Томск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Норильск, Магадан, Благовещенск, Якутия (Якутск, Удачный, Ленск, Мирный, Алдан, п. Чернышевский), Чукотка (г. Билибино, Анадырь), Югра, Татарстан, Бурятия, Тыва, Хакасия, Карелия, Нижневартовск, Владивосток, Новый Уренгой, Покров, Санкт-Петербург, Москва, Новороссийск, Сочи, Усть-Кут, Сергиев Посад, Петропавловск-Камчатский.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

Телефон: 8 (383) 207-55-77

Е-mail: 2075577@ident-implant.ru

Сайт: www.ident-implant.ru

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