Вернуть здоровый позвоночник и равновесие. В клинике «Пигмалион» рассказали об эффективных методах лечения

В центре « Пигмалион » успешно работает «Лаборатория головокружений», а также существует процедура «Подводное вытяжение позвоночника». О показаниях, противопоказаниях и результатах — читайте в материале altapress.ru.

В клинике "Пигмалион" помогут вернуть здоровый позвоночник и равновесие.

Лаборатория головокружений

Одна из самых частых жалоб, которую озвучивают врачу — головокружение. Причем, с ним обращаются к докторам разного профиля. Поскольку причин возникновения недуга множество.

Однако самое важное на пути к выздоровлению — быстро поставить верный диагноз и не упустить драгоценное время. Иначе болезнь может стать хронической и значительно ухудшить качество жизни человека.

Но, к счастью, за последние десятилетия представления о патологии, ее диагностике и методах лечения значительно изменились.

Были разработаны и научно обоснованы новые подходы работы с пациентами, страдающими головокружением. На основе последних медицинских разработок и была создана «Лаборатория головокружений» в клинике «Пигмалион».

Главная миссия отделения — комплексная диагностика, индивидуально подобранное лечение, реабилитация больных с головокружением и нарушением равновесия.

Так, одной из инновационных методик является стабилометрия. Проще говоря, занятия на специальной платформе. Благодаря им можно не только пройти качественную диагностику, но полностью вылечиться.

Подводное вытяжение позвоночника

Подводное вытяжение позвоночника — это эффективный и популярный способ профилактики, а также комплексного лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

К показаниям специалисты относят:

Грыжа межпозвонкового диска.

Цервикалгия ( боль в шее).

боль в шее). Вертеброгенная торакалгия ( боль в груди , вызванная поражением межпозвонковых дисков).

боль в груди вызванная поражением межпозвонковых дисков). Люмбаго ( прострел в пояснице).

прострел в пояснице). Люмбоишиалгия ( поясничная боль , которая иррадиирует в нижние конечности).

поясничная боль которая иррадиирует в нижние конечности). Боль , которая сопровождается неврологическими расстройствами ( покалывание , онемение , «ощущение мурашек»).

которая сопровождается неврологическими расстройствами покалывание онемение «ощущение мурашек»). Искривление позвоночника. Например , сколиоз

сколиоз Корешковый синдром , вызванный сжатием спинальных нервов.

вызванный сжатием спинальных нервов. Остеохондроз.

Лечебная процедура позволяет бережно вытянуть позвоночный столб, увеличить межпозвоночное расстояние. Как следствие, ослабляются или исчезают симптомы, которые длительное время доставляли дискомфорт.

Во время сеанса на спину человека воздействует вода и груз. Она помогает улучшить кровоток, питание хрящевых прокладок между позвонками, расслабить мышцы, а также увеличить пространство между позвонками. Это необходимо при лечении протрузии, грыжи диска и подобных патологиях.

После подводного вытяжения увеличивается расстояние между позвонками, освобождаются от сдавливания нервные окончания и кровеносные сосуды. Процедура помогает избавиться от отека, ослабить боль и неврологические расстройства.

Но есть также и противопоказания. Среди них:

Грыжа межпозвонкового диска с секвестрацией ( полный отрыв провисающей грыжи).

полный отрыв провисающей грыжи). Патологическая подвижность позвонков.

Сжатие спинного мозга , а также нарушение его кровообращения.

а также нарушение его кровообращения. Остеопороз ( повышенная хрупкость костей)

повышенная хрупкость костей) Наличие опухолей в позвоночнике.

Туберкулез костей.

Выраженные деформации позвоночного столба.

Тяжелые патологии сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

Предрасположенность к кровотечениям.

Дерматиты.

Инфекции ( в острой стадии).

в острой стадии). Воспалительные заболевания спинного мозга или его оболочек. Например , миелит , менингит.

Обе процедуры можно пройти в филиале на Павловском тракте, 221

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