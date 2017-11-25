Врачи вернули зрение 121-летнему россиянину

Житель высокогорного села Гули Джейрахского района не мог читать Коран, поэтому обратился к врачам. В настоящий момент старец чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Аппас Алиев родился 1 марта 1896 года. У него восемь детей, 35 внуков, около 20 правнуков, и даже есть праправнуки.

Мужчина старается не принимать медикаменты. Исключение составляют лишь прививки. Он посещает мечеть, ходит на выборы и ухаживает за домашними животными.

По данным российской "Книги рекордов и достижений", он является самым пожилым человеком в России.