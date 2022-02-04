Заболевания легких не проходят бесследно

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции , пневмонии и болезней легких

Если вы в недавнем времени перенесли пневмонию или болезни дыхательных путей; часто болеете бронхитами или простудными заболеваниями; хотите поддержать вашу дыхательную систему и оставаться здоровым на долгие годы — приглашаем пройти программу реабилитации в санатории «Сосновый бор».

К сожалению, организм тяжело восстанавливается после вирусных инфекций, вызывающих тяжелые двусторонние пневмонии. При наиболее сложных инфекциях характерна склонность к формированию рубцов в легких, что приводит к замещению нормальной легочной ткани нефункциональными зонами фиброза. Длительное время сохраняется одышка, кашель, астения, а это существенно снижает качество жизни.

В санатории «Сосновый бор» врачами была разработана программа, направленная на восстановление и укрепление органов дыхания, очищение организма от последствий лекарственной терапии, а также на профилактику заболеваний дыхательной системы.

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Санаторий «Сосновый бор»

Задачи программы Предупреждение повторного развития воспалительного процесса в легких.

Возобновление работы легких в полном объеме.

Устранение остаточных симптомов , таких как длительный кашель.

таких как длительный кашель. Восстановление иммунитета после перенесенного воспаления.

Что входит в программу реабилитации

1 Торфолечение Грязевые обертывания, аппликации с пресноводными торфяными грязями обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, нормализуют обмен веществ. Санаторий «Сосновый бор», единственное место в Алтайском крае, где можно получить подобный вид лечения. Торф. Санаторий «Сосновый бор»

2 Ингаляции Оказывают противовоспалительное действие, уничтожают патогенную флору, способствуют восстановлению нормального функционирования органов дыхания. Улучшает отхождение мокроты.

3 Массаж грудной клетки Стимулирует кровоснабжение легких, улучшает бронхиальную проходимость, помогает устранить или предотвратить застойные явления в легких.

4 Спелеотерапия Способствует отделению мокроты бронхов, уменьшает раздражение и оказывает дезинфицирующий эффект. Соляная пещера. Санаторий «Сосновый бор»

5 Рефлексотерапия Воздействие иглами с проникновением через кожные покровы на акупунктурные точки оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное и восстанавливающее действие.

6 Гипокситерапия Ускоряется кровообращение, метаболические процессы в клетках, углубляется дыхание, улучшается вентиляционно-дренажная функция бронхов и легких, интенсивно выводится мокрота. Стимулируются защитные силы организма.

7 ЛФК Хороший способ улучшить вентиляцию легких и повысить доставку кислорода во все их отделы, а также восстановить функцию органов дыхания и увеличить жизненную емкость легких.

Рекомендуемая продолжительность путевки для достижения лечебного эффекта — 10−14 дней.

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Санаторий «Сосновый бор»

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Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Санаторий «Сосновый бор»

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