4 февраля -15°C
﻿
Здоровье
80

Заболевания легких не проходят бесследно

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, пневмонии и болезней легких

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Санаторий «Сосновый бор»

Если вы в недавнем времени перенесли пневмонию или болезни дыхательных путей; часто болеете бронхитами или простудными заболеваниями; хотите поддержать вашу дыхательную систему и оставаться здоровым на долгие годы — приглашаем пройти программу реабилитации в санатории «Сосновый бор».

К сожалению, организм тяжело восстанавливается после вирусных инфекций, вызывающих тяжелые двусторонние пневмонии. При наиболее сложных инфекциях характерна склонность к формированию рубцов в легких, что приводит к замещению нормальной легочной ткани нефункциональными зонами фиброза. Длительное время сохраняется одышка, кашель, астения, а это существенно снижает качество жизни.

В санатории «Сосновый бор» врачами была разработана программа, направленная на восстановление и укрепление органов дыхания, очищение организма от последствий лекарственной терапии, а также на профилактику заболеваний дыхательной системы.

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Санаторий «Сосновый бор»

Задачи программы

  • Предупреждение повторного развития воспалительного процесса в легких.
  • Возобновление работы легких в полном объеме.
  • Устранение остаточных симптомов, таких как длительный кашель.
  • Восстановление иммунитета после перенесенного воспаления.

Что входит в программу реабилитации

1
Торфолечение

Грязевые обертывания, аппликации с пресноводными торфяными грязями обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, нормализуют обмен веществ. Санаторий «Сосновый бор», единственное место в Алтайском крае, где можно получить подобный вид лечения.

Торф.
Торф.
Санаторий «Сосновый бор»
2
Ингаляции

Оказывают противовоспалительное действие, уничтожают патогенную флору, способствуют восстановлению нормального функционирования органов дыхания. Улучшает отхождение мокроты.

3
Массаж грудной клетки

Стимулирует кровоснабжение легких, улучшает бронхиальную проходимость, помогает устранить или предотвратить застойные явления в легких.

4
Спелеотерапия

Способствует отделению мокроты бронхов, уменьшает раздражение и оказывает дезинфицирующий эффект.

Соляная пещера.
Соляная пещера.
Санаторий «Сосновый бор»
5
Рефлексотерапия

Воздействие иглами с проникновением через кожные покровы на акупунктурные точки оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное и восстанавливающее действие.

6
Гипокситерапия

Ускоряется кровообращение, метаболические процессы в клетках, углубляется дыхание, улучшается вентиляционно-дренажная функция бронхов и легких, интенсивно выводится мокрота. Стимулируются защитные силы организма.

7
ЛФК

Хороший способ улучшить вентиляцию легких и повысить доставку кислорода во все их отделы, а также восстановить функцию органов дыхания и увеличить жизненную емкость легких.

Рекомендуемая продолжительность путевки для достижения лечебного эффекта — 10−14 дней.

Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Санаторий «Сосновый бор»

Восстановите свое здоровье с максимальной выгодой!

Скидки до 20% + кешбэк до 20%

Воспользуйтесь специальными предложениями от санатория «Сосновый бор»:

  • скидка 20% - для членов профсоюзных организаций, входящих в Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и их семей;
  • скидка 10% - для гостей, имеющих пенсионное удостоверение;
  • скидка 5% - в честь дня рождения гостя.

Верните до 20% от стоимости путевки по программе кешбэк от Ростуризма:

  • зарегистрируйтесь в Программе лояльности держателей карты МИР;
  • забронируйте путевку в санатории (до 30 апреля 2022 г.);
  • произведите оплату картой МИР на сайте www. sb22.ru (сроки оплаты до 12 апреля 2022 г.);⠀
  • получите в течение 5 дней кешбэк 20% от стоимости путёвки.
Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.
Санаторий «Сосновый бор»

Чтобы узнать подробнее про акции (скидки) и условия получения кешбэка, переходите на сайт: https://sb22.ru

По вопросам приобретения путевки обращайтесь:

Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Тел: 8 (3852) 500 555
Е-mail: sales@sb22.ru
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники

Лицензия № ЛО-22−01−005361 от 07.06.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость