Заболевания легких не проходят бесследно

Если вы в недавнем времени перенесли пневмонию или болезни дыхательных путей; часто болеете бронхитами или простудными заболеваниями; хотите поддержать вашу дыхательную систему и оставаться здоровым на долгие годы — приглашаем пройти программу реабилитации в санатории «Сосновый бор».
К сожалению, организм тяжело восстанавливается после вирусных инфекций, вызывающих тяжелые двусторонние пневмонии. При наиболее сложных инфекциях характерна склонность к формированию рубцов в легких, что приводит к замещению нормальной легочной ткани нефункциональными зонами фиброза. Длительное время сохраняется одышка, кашель, астения, а это существенно снижает качество жизни.
В санатории «Сосновый бор» врачами была разработана программа, направленная на восстановление и укрепление органов дыхания, очищение организма от последствий лекарственной терапии, а также на профилактику заболеваний дыхательной системы.
Задачи программы
- Предупреждение повторного развития воспалительного процесса в легких.
- Возобновление работы легких в полном объеме.
- Устранение остаточных симптомов, таких как длительный кашель.
- Восстановление иммунитета после перенесенного воспаления.
Что входит в программу реабилитации
Грязевые обертывания, аппликации с пресноводными торфяными грязями обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, нормализуют обмен веществ. Санаторий «Сосновый бор», единственное место в Алтайском крае, где можно получить подобный вид лечения.
Оказывают противовоспалительное действие, уничтожают патогенную флору, способствуют восстановлению нормального функционирования органов дыхания. Улучшает отхождение мокроты.
Стимулирует кровоснабжение легких, улучшает бронхиальную проходимость, помогает устранить или предотвратить застойные явления в легких.
Способствует отделению мокроты бронхов, уменьшает раздражение и оказывает дезинфицирующий эффект.
Воздействие иглами с проникновением через кожные покровы на акупунктурные точки оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное и восстанавливающее действие.
Ускоряется кровообращение, метаболические процессы в клетках, углубляется дыхание, улучшается вентиляционно-дренажная функция бронхов и легких, интенсивно выводится мокрота. Стимулируются защитные силы организма.
Хороший способ улучшить вентиляцию легких и повысить доставку кислорода во все их отделы, а также восстановить функцию органов дыхания и увеличить жизненную емкость легких.
Рекомендуемая продолжительность путевки для достижения лечебного эффекта — 10−14 дней.
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- скидка 20% - для членов профсоюзных организаций, входящих в Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и их семей;
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