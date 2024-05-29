В среду, 29 мая, ожидается усиление геомагнитной активности до 4 баллов по К-индексу. Это соответствует категории «небольшие геомагнитные возмущения», сообщает «Рамблер».

Причиной такого повышения активности стали 22 вспышки на Солнце, которые произошли недавно, а также 8 выбросов солнечной плазмы.

В первой половине дня сила магнитных бурь будет колебаться в пределах 2–3 баллов. Однако к вечеру активность на Солнце усилится, что может привести к состоянию «возбужденной магнитосферы». Это может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

В дни повышенной солнечной активности метеозависимым людям следует избегать стрессовых ситуаций, больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим питания, отказаться от употребления алкоголя и не забывать принимать прописанные врачом лекарства.

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