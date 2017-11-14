Звезда "Интернов" устроила голодовку на Алтае и сообщила об этом в соцсети

На прошедшей неделе в Горном Алтае проходила курс лечебного голодания Светлана Камынина, известная по роли любимой женщины доктора Быкова (Иван Охлобыстин) Анастасии Кисегач в сериала "Интерны".
На Алтай Светлана прилетела 5 ноября и начала постить у себя на странице в Instagram снимки с рассказами о том, что она чувствует каждый из дней добровольной голодовки.
Вот в таких радужных цветах, в которых меня увидела @agnessandme , кажется все после моего пребывания на Алтае, в центре лечебного голодания Улутай @ulutay. В кратце опишу плюсы и минусы: + это действительно действенная очистка и перезагрузка всех важных систем и функций организма + очень важно ГДЕ голодать-в этом отношении вода, воздух и природа Горного Алтая подходит как нельзя лучше + присмотр врача 24 часа, хорошо продуманные программы ( большой выбор) - все-таки если вопрос похудения перед вами не стоит, будьте готовы к потере веса, иногда значительной - Долгий выход , системное диетическое питание после голодания Решать вам. В любом случае, крепкого вам здоровья! Отдельное спасибо @pervaya_polosa за организацию моей поездки 🌈 #улутай #алтай #местосилы #лечебноеголодание
Вчера мы ездили к алтайскому шаману🔥шаманов здесь зовут "кам", это была пожилая женщина, живущая в 300 км от центра Улутай @center_ulutay. Конечно, бывают "туристические" шаманы, люди, зарабатывающие деньги на проведении театрализованных действ, НО - мы приехали к настоящему Каму ( она не дала себя сфотографировать и не разрешила фотографировать внутри аила-он на фото) Вообще, люди приходят к ней с испечённой собственноручно лепешкой - делать ее надо своими руками, без ножа. По лепешке кам даёт ответы на все вопросы, с которыми пришёл человек. Лепёшек у нас не было, поэтому в ход пошли другие способы. Это было мощно. Мне сказали такие вещи, о которых не знает никто кроме меня😳. Прошла процесс очищения огнём 🔥#алтай #центрулутай #местосилы
Лечение актриса принимала в Чемальском районе в спецализированной клинике. На четвертый день голодания Светлана Камынина выглядела так:
Так выглядит человек, находящийся без еды 4 сутки) расскажу по-порядку: во-первых, в центре Улутай @center_ulutay проводится большое количество обчищающих процедур, это и мониторное очищение кишечника ( ибо остатки пищи могут находится в кишечнике до 10(!) дней, фитобочка ( щадящая сауна), панто-пихтовые ванны, ну и конечно висцеральный массаж - это массаж внутренних органов. Как говорил один мой знакомый врач - "без ноги человек может прожить, а вот без кишечника -нет". Вот почему так важно чтобы он работал как часы! #центрулутай #алтай #лечебноеголодание #местосилы
А после того, как звезда "Интернов" оздоровилась в Горном Алтае, ее сфотографировали на церемонии "Женщина года", проводимой журналом Glamour в московском "Геликон-опера":
Напомним, что незадолго до Камыниной за лечебным голоданием на Алтай прилетала звезда сериала "Молодежка" и "Солдаты" Серафима Низовская.
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