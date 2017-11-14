Звезда "Интернов" устроила голодовку на Алтае и сообщила об этом в соцсети

На Алтай Светлана прилетела 5 ноября и начала постить у себя на странице в Instagram снимки с рассказами о том, что она чувствует каждый из дней добровольной голодовки.

Лечение актриса принимала в Чемальском районе в спецализированной клинике. На четвертый день голодания Светлана Камынина выглядела так:

А после того, как звезда "Интернов" оздоровилась в Горном Алтае, ее сфотографировали на церемонии "Женщина года", проводимой журналом Glamour в московском "Геликон-опера":

Glamour Женщина года 👗@pe_for_girls Публикация от Светлана Камынина, Актриса (@actresskamynina) Ноя 13 2017 в 10:11 PST

Напомним, что незадолго до Камыниной за лечебным голоданием на Алтай прилетала звезда сериала "Молодежка" и "Солдаты" Серафима Низовская.