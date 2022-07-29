Активисты добились переноса сроков капремонта в Научном Городке на пять лет раньше

Благодаря усилиям актива партии «Единая Россия» капремонт здесь начался на пять лет раньше. Вместе с сотрудниками администрации Ленинского района депутаты приехали в Научный Городок, чтобы в очередной раз встретиться с жителями и оценить, как ведутся работы на доме № 13.

Жители Научного Городка несколько раз пытались добиться капитального ремонта домов. Запланированное начало капремонта постоянно переносилось — сначала на 2024, а потом и на 2027 год, а дома тем временем ветшали. На состояние домов, как отметили жильцы, повлияло и бездействие управляющей компании, которая впоследствии ушла с рынка. Особенно тяжелая ситуация сложилась в доме № 13.

По словам жительницы дома № 13 в п. Научный Городок Кульжавнар Хасановой, жители много лет пытались добиться капитального ремонта дома, но им говорили, что на это нет денег. «Управляющая компания никак не помогала в решении ситуации. А тем временем крыша стала протекать до первого этажа, из фасада стали выпадать кирпичи, стены покосились. Тогда в конце 2021 года мы обратились к активу партии — и ситуация сдвинулась с мертвой точки», — рассказала она.

Ремонтные работы на доме № 13. Научный Городок. Источник фото: «Единая Россия»

Чтобы найти решение проблемы, представители партии несколько раз выезжали на место, встречались с жителями и представителями администрации Ленинского района Барнаула. В результате благодаря их усилиям на разных уровнях власти удалось перенести сроки капитального ремонта дома № 13 на более ранний период — сначала на 2023 год, а, в связи с экстренной ситуацией, и на текущий год. До начала ремонта по инициативе депутата АКЗС Александра Лисицына вдоль дома был организован безопасный проход, оборудованы навесы над входами в подъезды.

Как рассказал Иван Гладких, руководитель исполкома реготделения «Единой России», решение о переносе сроков капремонта принималось на уровне края после долгих переговоров с представителями регионального оператора фонда капремонта и чиновниками Минстроя.

Ремонтные работы на доме № 13. Научный Городок. Источник фото: «Единая Россия»

Капремонт в Научном Городке начался 13 июля: у дома № 13 должны восстановить фасад, возвести новую кровлю. Сейчас на объекте начали перекладывать карниз фасада. После этого должны начаться стяжка и монтаж кровли. Работы на объекте ведутся по краевой программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Капитальный ремонт домов — одна из самых острых проблем для поселка Научный Городок. Чтобы ее решить, с одной стороны, нужно передвинуть дома в программе капремонта на более ранний срок, с другой — убедить жителей участвовать в этой программе. Мы провели множество встреч с жителями, разъясняя преимущества программы, постоянно были на связи с жителями, держали на контроле подготовку документов, участвовали в согласовании планов ремонта, отстаивали интересы жильцов. Я не раз приезжал в Научный Городок вечером после работы, чтобы рассказать жителям о том, как движется согласование ремонта», — пояснил депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев.

Ремонтные работы на доме № 13. Научный Городок. Источник фото: «Единая Россия»

На контроле у актива партии — и текущие ремонты в соседних домах. В два дома уже зашли строительные бригады. Этот жилой массив строился в одно время, и проблемы здесь схожие. По оценке партийцев, в Научном Городке есть ещё много объектов для капитального ремонта, которые требуют внимания и контроля.