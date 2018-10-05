Александр Локтев поздравил учителей с профессиональным праздником

В преддверии праздника депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев, директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода встретился с самыми молодыми учителями своего округа в школе № 78, которой в этом году исполняется 70 лет.

Среди участников — учителя начальных классов и физкультуры, изобразительного искусства, обществознания, истории и педагог-психолог, именно им Александр Локтев рассказал интересные факты о cтруктуре органов власти города Барнаула, функциях представительного органа муниципального образования и работе депутатов, а также поздравил с праздником и вручил подарки.

Дорогие педагоги, в этом году мы хотели по-особенному отметить День учителя, пригласив на встречу именно молодых педагогов, для которых этот профессиональный праздник первый в карьере. Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, терпения и успехов. Ведь именно вы выполняете одну из важнейших и непростых социальных функций, а ваш труд неоценим.

Фонд социальных проектов, который я возглавляю, уже традиционно проводит такие мероприятия как День матери, День отца, конкурс «Победители», выплачивает спортивные стипендии успешным в спорте школьникам. Уверен, традиционными станут и такие стартовые встречи с молодыми педагогами, где можно обменяться полезной информацией.