Александр Романенко: «У администрации города есть опыт эффективной работы с населением»

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», начал свое выступление со слов о том, что в пандемийный 2021 год, как и в позапрошлый, Барнаул при соблюдении всех норм и ограничений жил и развивался, и в этом немалая заслуга городских властей.

Александр Романенко отметил хорошие результаты в реализации национальных проектов на территории города, а также положительный опыт привлечения к этому процессу депутатского корпуса, что позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности, не допускать затягивания сроков и, главное, учитывать мнение жителей. По его мнению, важно, чтобы такая работа по нацпроектам была продолжена и впредь, в том числе и после обновления депутатского корпуса.

Говоря об экономике краевой столицы, председатель АКЗС отметил рост по ряду направлений, при этом призвал городские власти усилить внимание к наполнению бюджета, функционированию социальной сферы, оперативно реагировать на ситуацию на городских предприятиях; отмечая эффективную работу строительного комплекса города, обозначил масштабные задачи по расширению дорог, модернизации сетей, строительству школ и детских садов.

— Благодаря инициативе Президента о выделении регионам бюджетных кредитов в этом году стартуют масштабные проекты обновления дорожной инфраструктуры, — сказал Александр Романенко. — То, что эти проекты сконцентрированы прежде всего в краевом центре, является показателем готовности городских властей к серьёзной работе и конструктивному взаимодействию с депутатами, общественностью по решению возникающих при этом каждодневных сложностей.

В продолжение слов о сотрудничестве председатель АКЗС подтвердил готовность прорабатывать и вносить предложения администрации и городской Думы и на федеральный уровень. Так, по словам спикера краевого парламента, на ближайшую сессию готовится обращение в Правительство России по совершенствованию механизмов реализации программ переселения граждан из аварийного жилья.

Говоря о задачах, он напомнил о необходимости выстраивания новых элементов взаимодействия краевых и местных властей в связи с вступлением в силу закона о публичной власти; о новом законе о местном самоуправлении в России, принятие которого потребует оперативной и тщательной правотворческой работы АКЗС, БГД и мэрии.

Александр Романенко: