18 марта
﻿
Жизнь
46

Александр Романенко: «У администрации города есть опыт эффективной работы с населением»

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», начал свое выступление со слов о том, что в пандемийный 2021 год, как и в позапрошлый, Барнаул при соблюдении всех норм и ограничений жил и развивался, и в этом немалая заслуга городских властей.

Александр Романенко
Александр Романенко
Источник: barnaul.org

Александр Романенко отметил хорошие результаты в реализации национальных проектов на территории города, а также положительный опыт привлечения к этому процессу депутатского корпуса, что позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности, не допускать затягивания сроков и, главное, учитывать мнение жителей. По его мнению, важно, чтобы такая работа по нацпроектам была продолжена и впредь, в том числе и после обновления депутатского корпуса.

Говоря об экономике краевой столицы, председатель АКЗС отметил рост по ряду направлений, при этом призвал городские власти усилить внимание к наполнению бюджета, функционированию социальной сферы, оперативно реагировать на ситуацию на городских предприятиях; отмечая эффективную работу строительного комплекса города, обозначил масштабные задачи по расширению дорог, модернизации сетей, строительству школ и детских садов.

— Благодаря инициативе Президента о выделении регионам бюджетных кредитов в этом году стартуют масштабные проекты обновления дорожной инфраструктуры, — сказал Александр Романенко. — То, что эти проекты сконцентрированы прежде всего в краевом центре, является показателем готовности городских властей к серьёзной работе и конструктивному взаимодействию с депутатами, общественностью по решению возникающих при этом каждодневных сложностей.

В продолжение слов о сотрудничестве председатель АКЗС подтвердил готовность прорабатывать и вносить предложения администрации и городской Думы и на федеральный уровень. Так, по словам спикера краевого парламента, на ближайшую сессию готовится обращение в Правительство России по совершенствованию механизмов реализации программ переселения граждан из аварийного жилья.

Говоря о задачах, он напомнил о необходимости выстраивания новых элементов взаимодействия краевых и местных властей в связи с вступлением в силу закона о публичной власти; о новом законе о местном самоуправлении в России, принятие которого потребует оперативной и тщательной правотворческой работы АКЗС, БГД и мэрии.

Александр Романенко:

— На краевом уровне будут приняты решения по поддержке бизнеса и населения. Задача городских властей — не просто распределять ресурсы, а работать с населением. Оперативно реагировать на напряжение в обществе, на общую нервозность, разъяснять позицию государства и власти. Уверен, что возможности, ресурсы и опыт для этого у администрации города есть.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость