6 мая
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Жизнь

«Аллея Победы» появилась в Барнауле

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на территории школы № 110 барнаульские единороссы, молодёжь и дети заложили памятную аллею в рамках Всероссийской акции «Сирень Победы».

«Аллея Победы» появилась в Барнауле.
«Аллея Победы» появилась в Барнауле.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Площадкой для аллеи была выбрана территория школы № 110. Активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» вместе со школьниками заложили аллею из сирени в память о героях, ковавших Победу на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Как рассказала организатор акции, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус, учащиеся сами попросили высадить аллею в честь своих бабушек и дедушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Поэтому к акции присоединились свыше 150 школьников с 1 по 11 классы.

«Аллея Победы» появилась в Барнауле.
«Аллея Победы» появилась в Барнауле.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

— Когда наши солдаты и офицеры возвращались домой, то их встречали именно сиренью. Сирень символизирует Победу, жизнь и мир. Очень радостно, что столько ребят не только вместе с нами высадили памятную аллею, но и готовы в дальнейшем ухаживать за ней. Дети понимают, что эта аллея символизирует наше уважение поколению Победителей, подаривших нам мирное небо над головой. Барнаульское местное отделение «Единой России» будет и дальше высаживать новые аллеи, организовывать зелёные уголки на территории школ, — отметила Кристина Юстус.

Всего единороссы и школьники высадили 30 саженцев сирени белого, розового и сиреневого цветов.

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