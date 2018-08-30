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1 сентября
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Алтай-Кокс организовал летний отдых детей заводчан

В этом году дети работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели летние каникулы в детском оздоровительном лагере им. Гагарина (Барнаул), в заводском профилактории «Бодрость» и в санатории «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.

Летний отдых
Летний отдых
Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс"

В детском лагере им. Гагарина отдохнули около 200 ребят. Они занимались спортом, творчеством, изучали иностранный язык, общаясь с вожатыми из Америки, Австралии, Франции и других стран.

Профилакторий «Бодрость» принял около 250 детей. Каждый ребенок прошел курс оздоровления. Иммунитет поддерживали массажами, водолечением, спелеотерапией, плаванием, лечебной физкультурой и другими процедурами. Досуг детей организовывали аниматоры и педагоги.

На черноморском побережье в Анапе побывали 19 школьников. Алтай-Кокс обеспечил сопровождение детей, оплатил полную стоимость путевок и транспортные расходы.

Возможность отдохнуть на море получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.

На организацию детского оздоровительного отдыха завод направил более 8 млн рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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