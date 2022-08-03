3 августа
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Жизнь

Алтай-Кокс организовал семейный конкурс на городском пляже

Женсовет предприятия Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел на городском пляже Заринска конкурс «Замки на песке», в нем участвовали 15 заводских семей.

Конкурс «Замки на песке».
Конкурс «Замки на песке».
Фото: АО "Алтай-Кокс"

Конкурсанты создавали арт-объекты из песка. В результате семейного творчества на берегу реки Чумыш появились сказочные замки, вулкан, фигуры морских обитателей и другие композиции.

«Сотрудники с детьми креативно подошли к оформлению песочных работ — создавали не только отдельные фигуры — крокодилов, осьминогов, дельфинов и другое, но и масштабные композиции. Например, пиратский остров, сказочную Рыбу-кит с обитателями, кукольный замок — отмечает Дина Кандакова, руководитель женсовета Алтай-Кокса. — Совместное творчество сближает участников и формирует в детях креативное начало, а также напоминает нам о значимости семейных ценностей».

Все семьи приняли участие в интерактивной развлекательной программе от женсовета завода и получили подарки для пляжного отдыха.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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