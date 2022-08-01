1 августа
﻿
Жизнь

Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) назвали лучшие подразделения, которые стали лидерами традиционного конкурса по благоустройству. Жюри оценивало состояние цехов, озеленение территорий, «визитные карточки» с корпоративной символикой.

Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Фото: Алтай-Кокс

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, железнодорожный цех и специализированный участок по горячему ремонту.

Работники цеха улавливания установили на своей территории новый арт-объект в виде объемных ладоней и обновили символику подразделения.

Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Фото: Алтай-Кокс

Сотрудники углеподготовительного цеха помимо озеленения и разбивки клумб, создали зону с макетом минипаровоза из дерева.

Заводские железнодорожники изготовили макет машины для замены шпал в депо путевых машин и модель поезда в тепловозо-вагонном депо.

Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Фото: Алтай-Кокс

В цехе тепловодоснабжения обновили клумбы, установили Доску почета подразделения, обновили фасад здания и дополнили его подсветкой.

Коллектив специализированного участка по горячему ремонту установил новые вазоны для цветов, покрасил здание и создал макет отопительного простенка коксовой печи, который станут использовать в учебных целях.

Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Фото: Алтай-Кокс
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.
Фото: Алтай-Кокс

Призерами стали коллективы специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования, электроцеха, отдела технического контроля и пожарной аварийно-спасательной службы. Они обновили баннеры, создали клумбы и благоустроили территорию.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость