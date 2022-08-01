Алтай-Кокс озеленяет территорию и создает на заводе арт-объекты.

По итогам конкурса первые места в своих подгруппах заняли цех улавливания, железнодорожный цех и специализированный участок по горячему ремонту.
Работники цеха улавливания установили на своей территории новый арт-объект в виде объемных ладоней и обновили символику подразделения.
Сотрудники углеподготовительного цеха помимо озеленения и разбивки клумб, создали зону с макетом минипаровоза из дерева.
Заводские железнодорожники изготовили макет машины для замены шпал в депо путевых машин и модель поезда в тепловозо-вагонном депо.
В цехе тепловодоснабжения обновили клумбы, установили Доску почета подразделения, обновили фасад здания и дополнили его подсветкой.
Коллектив специализированного участка по горячему ремонту установил новые вазоны для цветов, покрасил здание и создал макет отопительного простенка коксовой печи, который станут использовать в учебных целях.
Призерами стали коллективы специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования, электроцеха, отдела технического контроля и пожарной аварийно-спасательной службы. Они обновили баннеры, создали клумбы и благоустроили территорию.
Все коллективы-победители получили дипломы и денежные вознаграждения.