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Жизнь
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Алтай-Кокс поддерживает юные литературные таланты

В заринском Центре детского творчества подвели итоги 12-го открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2022», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
АО "Алтай-Кокс"

В этом году в конкурсе приняли участие почти 220 школьников, студентов и преподавателей Заринска. Они предоставили на суд жюри 87 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, «юбилейная», печатная и тележурналистика.

12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
АО «Алтай-Кокс»

Победителями в своих возрастных категориях стали Дмитрий Герайкин, Мария Позднякова, Варвара Майник, Александр Потапцев, Арина Найман, Анастасия Азизова, Анастасия Исакова, Нина Белова, Константин Кандаков, Кристина Шурыгина и другие.

12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
12-й открытый городской фестиваль творческих работ «Журфест-2022».
АО «Алтай-Кокс»

Всем победителям и призерам вручили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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