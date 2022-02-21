Алтай-Кокс поддерживает юные литературные таланты

В этом году в конкурсе приняли участие почти 220 школьников, студентов и преподавателей Заринска. Они предоставили на суд жюри 87 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, «юбилейная», печатная и тележурналистика.
Победителями в своих возрастных категориях стали Дмитрий Герайкин, Мария Позднякова, Варвара Майник, Александр Потапцев, Арина Найман, Анастасия Азизова, Анастасия Исакова, Нина Белова, Константин Кандаков, Кристина Шурыгина и другие.
Всем победителям и призерам вручили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru
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