25 апреля
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Жизнь

Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) помог Алтайской митрополии доставить в регион к празднику Светлой Пасхи Благодатный огонь. Предприятие организует эту помощь уже в седьмой раз.

Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
АО "Алтай-Кокс"

Великая святыня прибывает в Россию из Иерусалима. По просьбе Алтайской митрополии накануне праздника представитель Алтай-Кокса Дарья Бейгель отправилась в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.

Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
АО «Алтай-Кокс»

Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.

Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.
АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

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