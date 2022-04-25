Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края.

Великая святыня прибывает в Россию из Иерусалима. По просьбе Алтайской митрополии накануне праздника представитель Алтай-Кокса Дарья Бейгель отправилась в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.
Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru