Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона.

На Алтай-Коксе действует коллективный договор, программы развития персонала, отсутствует задолженность по уплате налогов и страховых взносов. В прошлом году компания инвестировала в социальные программы 433 млн рублей, включая различные доплаты по колдоговору и улучшение условий труда работников. Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды составили около 1,5 млрд рублей. Алтай-Кокс обеспечивает 36% налоговых доходов бюджета Заринска.
В настоящее время в реестр включены 374 работодателя Алтайского края. Предприятия предоставляют в Министерство труда и социальной защиты региона декларацию, где указывает, как соблюдаются права работников: заключаются ли трудовые договоры, вовремя ли выплачивается зарплата и выше ли она минимального уровня, делаются ли отчисления во внебюджетные фонды, какое уделяется внимание охране труда и т.д.
Специалисты Минтрудсоцзащиты проводят проверку и, если декларированные сведения соответствуют действительности, выдают сертификат о присвоении статуса «Социально- ответственный работодатель».
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com
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