Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
23

Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) получил трехлетний сертификат «Социально-ответственной работодатель» и внесен в реестр предприятий Алтайского края, полностью соблюдающих права работников в сфере социального обеспечения.

Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона.
Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

На Алтай-Коксе действует коллективный договор, программы развития персонала, отсутствует задолженность по уплате налогов и страховых взносов. В прошлом году компания инвестировала в социальные программы 433 млн рублей, включая различные доплаты по колдоговору и улучшение условий труда работников. Налоговые отчисления в краевой, городской бюджеты и внебюджетные фонды составили около 1,5 млрд рублей. Алтай-Кокс обеспечивает 36% налоговых доходов бюджета Заринска.

В настоящее время в реестр включены 374 работодателя Алтайского края. Предприятия предоставляют в Министерство труда и социальной защиты региона декларацию, где указывает, как соблюдаются права работников: заключаются ли трудовые договоры, вовремя ли выплачивается зарплата и выше ли она минимального уровня, делаются ли отчисления во внебюджетные фонды, какое уделяется внимание охране труда и т.д.

Специалисты Минтрудсоцзащиты проводят проверку и, если декларированные сведения соответствуют действительности, выдают сертификат о присвоении статуса «Социально- ответственный работодатель».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость