Алтай-Кокс провел благотворительную акцию в честь празднования Светлой Пасхи

В канун Светлого праздника Пасхи Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК ) передал пасхальные куличи в Вознесенскую церковь для раздачи нуждающимся жителям Заринска. Это совместная благотворительная помощь Алтай-Кокса и компании ОМС «Новокузнецк», в структуру которой входят пункты питания на территории завода.

«Мы традиционно поддерживаем православные традиции и оказываем помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями. Особенно важно это делать в преддверии главного христианского праздника», — отметил начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.

В этом году Алтай-Кокс также окажет помощь Алтайской Митрополии в доставке в регион Благодатного огня. Великая святыня прибывает в Россию из Иерусалима. По просьбе Алтайской Митрополии накануне великого праздника представитель Алтай-Кокса отправится в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.

Пасхальные куличи. АО «Алтай-Кокс»

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru