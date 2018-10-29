Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
18

Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов

В рамках месячника пожилого человека Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал праздничный вечер для ветеранов предприятия.

Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
архив компании "Алтай-Кокс"

Сергей Осадчий,
технический директор Алтай-Кокса:

Каждый из вас внес лепту в развитие завода. Благодаря вам он стал лучшим в отрасли — по культуре производства, технологическому уровню. Вы и на заслуженном отдыхе не сидите без дела. Побеждаете в городских спортивных соревнованиях, проводите выставки творческих работ, юбилейные встречи, выступаете с вокальной группой, приезжаете на завод с экскурсиями. Мы гордимся вами!

Ветеранов поздравили также заместитель председателя профкома Алтай-Кокса Ирина Вишневская и представитель администрации города Ольга Сухинина.

Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
архив компании «Алтай-Кокс»

Краевые награды и подарки от предприятия за многолетний добросовестный труд получили бывшие работники Алтай-Кокса Валерий Литвиненко и Анатолий Берсенев.

Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов
архив компании «Алтай-Кокс»

Ветераны приняли участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпка». Они представили на выставку шляпки, украшенные осенними цветами, листьями и гроздьями ягод. Победителем конкурса стала Надежда Ульяшова, ветеран коксового цеха.

Фоторепортаж о празднике для ветеранов смотрите по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка