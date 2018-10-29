Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов

Сергей Осадчий,
технический директор Алтай-Кокса:
Каждый из вас внес лепту в развитие завода. Благодаря вам он стал лучшим в отрасли — по культуре производства, технологическому уровню. Вы и на заслуженном отдыхе не сидите без дела. Побеждаете в городских спортивных соревнованиях, проводите выставки творческих работ, юбилейные встречи, выступаете с вокальной группой, приезжаете на завод с экскурсиями. Мы гордимся вами!
Ветеранов поздравили также заместитель председателя профкома Алтай-Кокса Ирина Вишневская и представитель администрации города Ольга Сухинина.
Краевые награды и подарки от предприятия за многолетний добросовестный труд получили бывшие работники Алтай-Кокса Валерий Литвиненко и Анатолий Берсенев.
Ветераны приняли участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпка». Они представили на выставку шляпки, украшенные осенними цветами, листьями и гроздьями ягод. Победителем конкурса стала Надежда Ульяшова, ветеран коксового цеха.
Фоторепортаж о празднике для ветеранов смотрите по ссылке.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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