Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов

Сергей Осадчий,

технический директор Алтай-Кокса:

Каждый из вас внес лепту в развитие завода. Благодаря вам он стал лучшим в отрасли — по культуре производства, технологическому уровню. Вы и на заслуженном отдыхе не сидите без дела. Побеждаете в городских спортивных соревнованиях, проводите выставки творческих работ, юбилейные встречи, выступаете с вокальной группой, приезжаете на завод с экскурсиями. Мы гордимся вами!