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Алтай-Кокс провел праздничный концерт для ветеранов

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал праздничный концерт для ветеранов предприятия, приуроченный, в том числе, 40-летию завода. Для ветеранов также подготовили тематическую викторину, посвященную юбилею предприятия, и концертную программу с выступлениями творческих коллективов ДК «Строитель».

Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж с мероприятия по ссылке.

Памятные подарки передали на сцене и на дому семейным парам ветеранов, отметивших 65 и 60-летие супружества. Это семьи Ивана Васильевича и Лидии Петровны Толочко, Николая Федоровича и Анны Федоровны Ботвинских. Ветеранов поздравили начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин, председатель профкома Алтай-Кокса Дмитрий Журавлев, заместитель главы администрации Заринска Наталья Хрящева.

Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО «Алтай-Кокс»
Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО «Алтай-Кокс»
Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО «Алтай-Кокс»
Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО «Алтай-Кокс»

В холле дома культуры организовали выставку фоторабот, картин и поделок, выполненных ветеранами завода. Своим пенсионерам завод перечислил к празднику единовременную материальную помощь. А также выделил совету ветеранов продуктовые наборы для поздравления на дому 50 нуждающихся пенсионеров.

Праздничный концерт для ветеранов.
Праздничный концерт для ветеранов.
АО «Алтай-Кокс»

Справка

В 2021 году на социальную поддержку своих пенсионеров Алтай-Кокс планирует направить более 17 млн рублей. Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. Сегодня ветеранская организация Алтай-Кокса насчитывает 2360 человек.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/

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