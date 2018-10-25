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Алтай-Кокс проводит образовательные экскурсии

В рамках всероссийского профориентационного форума «Карьера.ру» Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел экскурсии для студентов Алтайского государственного технического университета и представителей профильных предприятий других регионов.

Экскурсия.
Экскурсия.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Гости познакомились с историей завода, его производственной цепочкой — от подготовки угля до выпуска кокса и химической продукции.

Во всероссийском молодежном профориентационном форуме «Карьера.ру» приняли участие более 20 регионов. Форум — это площадка для общения студенческой молодежи и работодателей. Для участников проводят мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики.

Фоторепортаж об экскурсии смотрите по ссылке.

Экскурсия.
Экскурсия.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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