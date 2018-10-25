Алтай-Кокс проводит образовательные экскурсии

Гости познакомились с историей завода, его производственной цепочкой — от подготовки угля до выпуска кокса и химической продукции.
Во всероссийском молодежном профориентационном форуме «Карьера.ру» приняли участие более 20 регионов. Форум — это площадка для общения студенческой молодежи и работодателей. Для участников проводят мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики.
Фоторепортаж об экскурсии смотрите по ссылке.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com