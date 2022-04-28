«Алтайэнергосбыт» высадил 5 тысяч сосен

Площадка под посадку деревьев была предоставлена в рамках международной акции «Сад Памяти», и каждая будущая сосна высажена в память о погибших во время Великой Отечественной войны защитниках. Кроме того, энергетики внесли свой вклад в сохранение и восстановление лесов в рамках проекта Группы «Интер РАО» — «Посади дерево».

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

— События Великой Отечественной войны коснулись каждую семью, поэтому акция во многом — это личная история каждого сотрудника. Каждое дерево, посаженное в Ларичихинском лесничестве, будет напоминать нам о подвиге героев. Кроме того, это наш общий вклад в сохранение окружающей среды.

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».