28 апреля
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Жизнь

«Алтайэнергосбыт» высадил 5 тысяч сосен

Сотрудники АО «Алтайэнергосбыт» высадили 5 тыс. сосен. Работы проводились в Ларичихинском лесничестве, расположенном в Тальменском районе Алтайского края.

Сотрудники компании. Акция «Сад Памяти».
Сотрудники компании. Акция «Сад Памяти».
АО «Алтайэнергосбыт»

Площадка под посадку деревьев была предоставлена в рамках международной акции «Сад Памяти», и каждая будущая сосна высажена в память о погибших во время Великой Отечественной войны защитниках. Кроме того, энергетики внесли свой вклад в сохранение и восстановление лесов в рамках проекта Группы «Интер РАО» — «Посади дерево».

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

— События Великой Отечественной войны коснулись каждую семью, поэтому акция во многом — это личная история каждого сотрудника. Каждое дерево, посаженное в Ларичихинском лесничестве, будет напоминать нам о подвиге героев. Кроме того, это наш общий вклад в сохранение окружающей среды.

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».

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