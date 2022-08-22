Алтайская команда обучилась на «Фабрике процессов» под лозунгом «Преобрази свой мир»

Обучение на «Фабрике процессов», открытой в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», прошли 18 августа представители «Большого дома дерева» и «Спектр Оптики» компании ООО «Петров». Тренинг для сотрудников провели эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Как ранее рассказывал altapress.ru, «Фабрика процессов» представляет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс обучения строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Обучение разделено на несколько стадий, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Опыт показывает, что данная практика повышает не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

На этой «Фабрике процессов» эксперты РЦК отметили стремление руководителя к развитию сотрудников в освоении инструментов бережливого производства, сплоченность коллектива, а также вовлеченность и искренний интерес к тому, как улучшить работу на своем рабочем месте и на производстве в целом. По завершении тренинга команда сделала общее фото и придумала для себя слоган «Преобрази свой мир».

По словам руководителя Регионального центра компетенций Алтайского края Александра Вагенлейтера, на сегодняшний день более 50 региональных команд прошли обучение на «Фабрике процессов» и «Фабрике офисных процессов».

«Участниками Фабрик стали представители предприятий-участников национального проекта „Производительность труда“, субъекты малого предпринимательства, а также представители учебных заведений и органов исполнительной власти. Все они получили знания и опыт практического применения инструментов бережливого производства», — отметил он.

Подать заявку на участие в «Фабрике процессов» или «Фабрике офисных процессов» можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru