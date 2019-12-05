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Жизнь

Алтайские предприниматели критикуют проекты дорогостоящих объездов Барнаула

Деньги, выделенные на строительство двух обходов Барнаула, нужно потратить на развитие городской среды. С таким предложением выступил председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, пишет «Интерфакс».

Ремонт, перекрытие дороги.
Ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Согласное проекту, обходы должны спасти Барнаул от пробок, возникающих из-за проезда транзитного транспорта из Казахстана, Монголии, Китая и других государств в направлении центральных регионов России.

«Северный и Южный обходы Барнаула — (…) для кого? Очень сложно сказать. На мой взгляд, это транзитная магистраль для одиночного транспорта из южных республик для перевозки арбузов. А если эти деньги направить на что-то серьезное, то можно решить ряд вопросов», — сказал Юрий Фриц.

По словам предпринимателя, в Алтайском крае не хватает проектов, направленных на создание удобного жизненного пространства. Региону необходимы «точки притяжения для молодежи, для людей пожилого возраста».

Ранее стало известно, что в Барнауле расширят объездную дорогу в районе ул. Кутузова.

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