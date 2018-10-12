Алтайские предприниматели покоряют Вьетнам

Предприниматели Алтайского края приняли участие в бизнес-миссии, проходившей в г. Ханой Социалистической Республики Вьетнам. Наш регион был представлен 5 компаниями: СПССК «Алтайский агропродовольственный союз» , ООО «Рикон» , ООО «Одуванчик» , ООО «Барнаульский котельный завод» , а также производственно-коммерческой фирмой «Магнус» . Деловая миссия была организована Центром поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» .

Цель бизнес-миссии — установление деловых контактов с вьетнамскими компаниями и поиск партнёров для налаживания поставок алтайской продукции во Вьетнам. Делегацию возглавила и.о. руководителя ЦПЭ Римма Москвитина. Программа бизнес-миссии была насыщена деловыми встречами и переговорами с представителями государственных и бизнес-структур России и Вьетнама.

В первый день участники делегации встретились с торговым представителем РФ во Вьетнаме Вячеславом Хариновым. В ходе беседы было отмечено, что алтайская продукция имеет перспективы на рынке Вьетнама, а это значит, что у компаний есть серьёзные шансы завоевать местный рынок.

Затем представители Алтайского края смогли провести переговоры с вьетнамскими коллегами. Директор компании ООО «Рикон» Олег Махнаков наметил перспективы сотрудничества с вьетнамскими компаниями «AltaiSibiri» и «PalmCorp». Представители ООО «Одуванчик» обсудили перспективы поставок продукции нефтехимического направления с компанией «ThachanChemical API». Участники делегации провели рабочую встречу с представителем Российского экспортного центра во Вьетнаме Робертом Курило. Он рассказал об инструментах продвижения российских товаров на рынок Вьетнама, а также поделился успешными кейсами выхода российских компаний на местный рынок.

В рамках индивидуальной программы алтайские компании посетили ряд вьетнамских предприятий: «HaproGroup» — один из крупнейших во Вьетнаме производителей сельхозпродукции и продуктов питания, «LilamaCorporation» — ведущая строительная корпорация во Вьетнаме, «Vinafood 1» — крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции.

Компания ООО «Одуванчик» оценивает результат поездки весьма высоко. Благодаря переговорам с организациями нефтегазового сектора страны были заключены предварительные договоренности в сфере поставок нефтехимической продукции.

Представители ООО «Барнаульский котельный завод» также отметили эффективность участия в бизнес-миссии.

Руслан Агапов,

представитель «Барнаульского котельного завода»:

Этот визит для нашей компании был вторым: после первого посещения нам удалось найти торговых партнёров и выйти на вьетнамский рынок теплоэнергетики, теперь же мы надеемся на укрепление своих позиций и увеличение объёма поставок.

Деловое мероприятие завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между Центром поддержки экспорта НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» и компанией «AltaiSibiri» на продвижение продукции фармацевтического направления из Алтайского края во Вьетнам.

Основываясь на принципах многолетней дружбы наших стран, Алтайский край намерен в дальнейшем развивать торгово-экономические связи с Вьетнамом, укрепляя традиционные и формируя новые направления сотрудничества.

Напомним, в рамках программы господдержки предпринимательства Фонд компенсирует затраты на организацию участия, сопровождение предпринимателей, в том числе услуги переводчика, подготовки и/или оценке документов, контрактов, договоров о намерении.

Предприятия края могут воспользоваться также следующими видами услуг:

поиск и подбор партнёра в иностранном государстве;

перевод и адаптация к зарубежным интернет-ресурсам сайта организации;

перевод рекламных и официально-деловых материалов;

получение информационно-консультационных услуг от ведущего юрисконсульта в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края услуги предоставляется бесплатно либо на условиях софинансирования. Для предпринимателей, не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, услуга предоставляется на платной основе путем оплаты услуг исполнителя субъектом предпринимательства.