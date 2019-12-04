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Жизнь

Алтайский край накрыло мощной волной тепла

Резкое потепление пришло в Алтайский край 4 декабря. Оно продлится до следующей недели.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, на большей части территории края ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица.

Дневные температуры в регионе составят −3…+2 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также обещают небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят 0…-2 градуса. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

Чем объясняется такое мощное потепление

Резкая смена погоды связана с тем, что районы Алтайского края начали испытывать влияние северо-атлантических циклонов.

Как правило, при циклонах в зимнее время приходит потепление. Но одновременно с этим усиливается ветер и осадки.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

Скоро пойдет дождь

Самыми теплыми и одновременно самыми нестабильными в плане погоды днями на этой неделе станут 6 и 7 декабря. Местами в регионе, в предгорьях, воздух может прогреться до +7 градусов.

Также в эти дни не исключено, что мокрый снег сменится дождями.

Когда закончится потепление

Согласно предварительному прогнозу, погода в Алтайском крае стабилизируется в начале следующей недели, когда регион вновь окажется под влиянием антициклона. С его возвращением придет похолодание, а осадки сойдут на нет.

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