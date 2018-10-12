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Жизнь
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Американский школьник в суде заявил, что благодарен соблазнившей его учительнице

В США состоялся суд над 26-летней учительницей средней школы Ребеккой Мейсон-Калес. Она вступила в интимную связь с 16-летним школьником и отправляла ему откровенные снимки. Сам парень в суде пытался защищать учительницу, потому что связь с ней сделала его популярным в школе, сообщает L!FE.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

По словам школьника, секс с учительницей превратил его из «невидимого ребёнка» в «просто тихого парня, которого все знают».

Подросток заявил, что Ребекка не принуждала его к близости:

Всё, что происходило между мной и Ребеккой, было по обоюдному согласию <…> И если из-за этого она попадёт в тюрьму, государство и его люди не будут в большей безопасности.

Несмотря на доводы школьника, судья приговорил учительницу к 120 дням тюрьмы. Её внесли в реестр сексуальных преступников. Девушке запретили приближаться к школьнику, пока ему не исполнится 21 год, и работать с детьми в возрасте от 12 до 18 лет.

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