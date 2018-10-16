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Аналитики вычислили российские города, где лучше всего строить карьеру

Портал Superjob назвал города, жители которых оптимистично оценивают свои возможности для карьеры, пишет РБК.

Центры занятости населения в Барнауле.
Центры занятости населения в Барнауле.
Олег Богданов

Больше всего тех, кто уверены, что смогут построить успешную карьеру в своем городе, проживают в Москве и Санкт-Петербурге: 74 и 72% опрошенных соответственно. Аналитики отмечают, что по сравнению с опросом четырехлетней давности число оптимистов в обоих городах выросло на 8 и 4 п.п. соответственно.

Третье место в опросе заняла Тюмень. 66% опрошенных назвали этот населенный пункт лучшим городом для карьеры. сБолее 50% метных жителей считают, что могут построить карьеру в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

По сравнению с опросом четырехлетней давности в карьерной привлекательности потеряли Новосибирск (показатель уменьшился с 55 до 48%) и Красноярск (53 и 46% соответственно).

Зато больше оптимистов стало в Иркутске (45 против 38%), Перми (42%, плюс 2 п.п.), а также в Хабаровске (41%, плюс 6 п.п.).

На последнем месте в рейтинге оказался Омск, где в удачную карьеру верят всего 16% жителей

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