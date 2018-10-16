Аналитики вычислили российские города, где лучше всего строить карьеру

Портал Superjob назвал города, жители которых оптимистично оценивают свои возможности для карьеры, пишет РБК.

Больше всего тех, кто уверены, что смогут построить успешную карьеру в своем городе, проживают в Москве и Санкт-Петербурге: 74 и 72% опрошенных соответственно. Аналитики отмечают, что по сравнению с опросом четырехлетней давности число оптимистов в обоих городах выросло на 8 и 4 п.п. соответственно.

Третье место в опросе заняла Тюмень. 66% опрошенных назвали этот населенный пункт лучшим городом для карьеры. сБолее 50% метных жителей считают, что могут построить карьеру в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

По сравнению с опросом четырехлетней давности в карьерной привлекательности потеряли Новосибирск (показатель уменьшился с 55 до 48%) и Красноярск (53 и 46% соответственно).

Зато больше оптимистов стало в Иркутске (45 против 38%), Перми (42%, плюс 2 п.п.), а также в Хабаровске (41%, плюс 6 п.п.).

На последнем месте в рейтинге оказался Омск, где в удачную карьеру верят всего 16% жителей