Арехологи нашли на Алтае модную пряжку, похожую на iPhone

Доисторическое древнее женское украшение нашли археологи на раскопках на Алтае, красивой пряжке примерно 2100 лет. Об этом сообщает телеканал «Мир».

Сначала ученые в шутку называли находку «гаджетом», очень уж походила она по размерам и форме на iPhone. Однако проведенные исследования показали, что это «всего лишь» пряжка от женского пояса.

Она изготовлена из полудрагоценного камня и украшена бирюзой, перламутром и сердоликом. Красивая получилась вещь для древней эпохи. Возраст артефакта помогли установить китайские монеты, которыми был украшен пояс.

Также во время раскопок ученые обнаружили двух мумифицированных модниц. Археологи уверены, что одна из них была ткачихой, а вторая, по всей видимости, ее богатой клиенткой. В загробный мир дама предпочла отправиться в нарядных шелках.