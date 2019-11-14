Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 ноября -11°C

Арктический холод до -34 градусов обрушится на Алтайский край

Пик холода в Алтайском крае на этой неделе с температурами местами до -34 градусов придется на ближайшую субботу, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Как отметила синоптик, несмотря на столь низкие температуры, штормового предупреждения в регионе объявлять не планируется, поскольку резкое похолодание продержится совсем недолго.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Дно холода мы ожидаем в субботу, 16 ноября. Уже в воскресенье станет теплее. Штормовое предупреждение из-за аномально низких температур передается в том случае, если морозы обещают продержаться около пяти дней.

Согласно имеющемуся прогнозу, ощутимое похолодание начнется на территории региона в течение дня 14 ноября. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние арктический антициклон.

В ночь на пятницу температуры воздуха составят −22…−27 градусов, в южных районах будет −15…−20 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут −18…−23 градуса, в южных районах местами будет до -13 градусов.

Морозы. Зима. Барнаул.
Морозы. Зима. Барнаул.
Михаил Хаустов

Ночные температуры 16 ноября составят −29…−34 градуса, местами в западных районах будет −20…−25 градусов.

В дневное время будет −18…−23 градуса, в западных районах −12…−17 градусов.

В воскресенье, 17 ноября, в регионе уже станет теплее.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость