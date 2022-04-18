18 апреля
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Жизнь

Банк «Открытие»: количество пользователей интернет-банка за март выросло более чем на треть

Доля проникновения дистанционных сервисов «Открытия» в активную клиентскую базу физлиц в марте 2022 года увеличилась до 77%. Число пользователей интернет-банка выросло за месяц на 36%. При этом большинство клиентов — 72% активной клиентской базы ― продолжают использовать мобильное приложение банка.

Работа за ноутбуком, телефон.
Работа за ноутбуком, телефон.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В цифровых каналах «Открытия» клиентам доступен полный спектр услуг для решения ежедневных финансовых задач. В марте в мобильном приложении клиенты чаще всего совершали переводы в Системе быстрых платежей, между своими счетами и оплачивали сотовую связь. Наиболее популярными операциями в интернет-банке стали переводы между своими счетами и по реквизитам, оплата коммунальных услуг и сотовой связи.

75% пользователей мобильного приложения используют смартфоны на Android, а 25% — iOS-устройства. В интернет-банк 62% пользователей заходят со стационарных компьютеров, 36% с мобильных телефонов, 2% — с планшетов.

Ранее установленные мобильные приложения «Открытия» для Android и iOS продолжают работать в обычном режиме. Если клиенты не успели скачать приложение из сторов, обладатели Android могут загрузить его с сайта банка, а iOS ― добавить ссылку для удобного доступа к интернет-банку со своего смартфона.

Для регистрации в интернет-банке клиентам необходимо перейти на сайт банка и нажать «Регистрация». Понадобится карта «Открытия» или номер телефона, если у клиента оформлены другие продукты.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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