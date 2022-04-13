13 апреля
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Жизнь

Банк «Открытие» помог 28 подопечным Фонда Хабенского

Банк «Открытие» провел закрытый благотворительный предпремьерный показ фильма «Чемпион мира» о знаменитом матче за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. В рамках мероприятия было собрано 5 миллионов рублей в поддержку Фонда Хабенского.

Кинотеатр.
Кинотеатр.
unsplash.com

Собранные денежные средства позволили 28 детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга получить необходимые медицинские препараты, пройти лечение, обследования или реабилитацию. В частности, 13-летней Полине удалось оплатить сложную операцию по удалению пораженных участков головного мозга, а четырехлетнему Саше — курс системной и психофизической диагностики и реабилитации после операции.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и банк «Открытие» — многолетние партнеры. Совместный проект «Бизнес с открытым сердцем» делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет клиентам банка помогать подопечным Фонда всего в один клик. Достаточно зайти в интернет-банк для бизнеса, ввести желаемую сумму и отправить платеж. В 2021 году в рамках проекта прошло более 16 тысяч платежей и собрано около 8 миллионов рублей, а за все время действия программы — более 30 миллионов рублей.

Фонд Хабенского помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать российские медицинские учреждения.

Закрытый благотворительный предпремьерный показ фильма «Чемпион мира» состоялся в декабре 2021 года.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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