14 сентября
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Жизнь

Банк «Открытие» приглашает клиентов создать финансовую «Семью»

Банк «Открытие» запустил новый сервис «Семья», который позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы и целый ряд преимуществ. Услуга бесплатно предоставляется действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке.

Семья.
Семья.
СС0

В «Семье» банка «Открытие» управлять финансами максимально выгодно: можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка. В дальнейшем станут доступны и другие преимущества семейного банка.

Максимальное число участников «Семьи» — четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи пока не клиент банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получит вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. А новый клиент банка — 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание семьи можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусный рублей на бонусный счет приглашающему и 1 500 бонусных рублей приглашенным.

«Мы активно развиваем направление family banking в „Открытии“ и новый сервис „Семья“ станет удобным дополнением к набору финансовых услуг, предлагаемых банком. Теперь клиенты, объединенные в семейную группу, получили возможность эффективнее распоряжаться семейными финансами и выгодно использовать накопленные бонусы», — отметила вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.

Начать пользоваться семейным банком можно в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия». Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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