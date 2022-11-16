16 ноября
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Жизнь

Банк «Открытие»: приведи друга и выиграй смартфон

Клиенты «Открытия», порекомендовавшие друзьям продукты банка до 30 ноября, не только получат вознаграждение до 6 000 рублей за каждый оформленный другом продукт, но и смогут принять участие в розыгрыше смартфона последней модели.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».

Пригласить друга может любой клиент банка «Открытие». Для этого необходимо скопировать реферальную ссылку в разделе «Приведи друга» на вкладке «Мои деньги» своего мобильного приложения или интернет-банка и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого достаточно оформить карту банка «Открытие» и запустить мобильное приложение или интернет-банк. Чем больше друзей действующий клиент пригласит в банк, тем больше шансов выиграть. При розыгрыше смартфона учитываться будут друзья, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы до 30 ноября.

Победитель акции получит промокод на 100 тысяч рублей в крупнейшей сети магазинов бытовой техники и электроники и сможет выбрать любой понравившийся смартфон. Розыгрыш промокодов состоится 20 декабря. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Также клиент банка и его друг получат вознаграждение по программе «Приведи друга» в зависимости от оформленного другом продукта:

  • За дебетовую карту 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу;
  • За кредитную карту 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;
  • За оформление кредита наличными 6 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;
  • За оформление вклада 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу.

Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.

Программа «Приведи друга» действует в банке с марта 2018 года. За это время ее участниками стали 10 млн клиентов.

ПАО Банк «ФК Открытие». Ознакомиться с полными условиями акции можно на сайте банка

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