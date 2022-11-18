Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт

При оплате покупок в интернет-магазинах держателям карт необходимо будет указывать тот срок действия, который указан на пластиковом носителе. То есть, если карта должна была действовать до марта 2023 года, указывается срок 03/23. При этом на карту клиента в каналах дистанционного обслуживания будет выводиться продленный срок действия карты — например, 03/24. Все операции по бизнес-картам с продленным сроком действия будут проводиться при наличии достаточного количества денежных средств на карточном счете.

Срок действия бизнес-карты указан на лицевой стороне пластикового носителя.

Подробная информация о бизнес-картах «Открытия» на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»