22 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Банк «Открытие»: сибиряки доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

84% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растет. Кинопоказы и развлекательные шоу — самые любимые телепрограммы телеаудитории. 42% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

34% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3−5 часов. Еще 28% включают телевизор каждый день. 22% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 6% смотрят телевизор крайне редко, 10% - не смотрят вообще.

Среди любимых телепередач сибиряков (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы (60%). Далее идут развлекательные программы и шоу (56% - самый высокий показатель по стране), научные и образовательные программы (47%), выпуски новостей и информационные программы (45%), спортивные трансляции (25%), общественно-политические ток-шоу (14%).

Самыми нелюбимыми (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) опрошенные назвали общественно-политические ток-шоу (64% - самый высокий показатель среди всех округов). Далее расположились спортивные трансляции (22%), выпуски новостей (20%) и развлекательные программы и шоу (12%).

34% доверяют информации, которую дает телевидение, при этом полностью этой информации не доверяет ни один опрошенный.

53% не доверяют телевизионной информации (33% скорее не доверяют, 20%- полностью).

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (39%). Но они лишь ненамного опережают телевидение (37%). Телеграм-каналы и социальные сети считают наиболее заслуживающими доверие 35%. На печатные издания приходится 9%, а на радио лишь 6%.

6% не доверяют никаким источникам информации.

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей СФО, Забайкалья и Бурятии. 61% не пользуется и не собирается пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 11% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 11% подписаны на платное телевидение много лет.

42% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. По мнению 29%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 7% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. Еще 21% затруднились оценить будущее телевидения.

*Опрос проводился 07−15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость