Банк «Открытие»: сибиряки доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

84% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растет. Кинопоказы и развлекательные шоу — самые любимые телепрограммы телеаудитории. 42% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения.

34% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3−5 часов. Еще 28% включают телевизор каждый день. 22% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 6% смотрят телевизор крайне редко, 10% - не смотрят вообще.

Среди любимых телепередач сибиряков (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы (60%). Далее идут развлекательные программы и шоу (56% - самый высокий показатель по стране), научные и образовательные программы (47%), выпуски новостей и информационные программы (45%), спортивные трансляции (25%), общественно-политические ток-шоу (14%).

Самыми нелюбимыми (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) опрошенные назвали общественно-политические ток-шоу (64% - самый высокий показатель среди всех округов). Далее расположились спортивные трансляции (22%), выпуски новостей (20%) и развлекательные программы и шоу (12%).

34% доверяют информации, которую дает телевидение, при этом полностью этой информации не доверяет ни один опрошенный.

53% не доверяют телевизионной информации (33% скорее не доверяют, 20%- полностью).

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (39%). Но они лишь ненамного опережают телевидение (37%). Телеграм-каналы и социальные сети считают наиболее заслуживающими доверие 35%. На печатные издания приходится 9%, а на радио лишь 6%.

6% не доверяют никаким источникам информации.

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей СФО, Забайкалья и Бурятии. 61% не пользуется и не собирается пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 11% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 11% подписаны на платное телевидение много лет.

42% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. По мнению 29%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 7% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. Еще 21% затруднились оценить будущее телевидения.

*Опрос проводился 07−15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»