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Банк «Открытие»: 58% сибиряков хотят отменить ЕГЭ

6% жителей СФО брали кредит на высшее образование для себя или детей. 84% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. 83% за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» накануне Дня российского студенчества 25 января.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

67% сибиряков (самый высокий процент по России) не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное, так как получают его на бюджетной основе. 28% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 6% - от 100 до 500 тысяч рублей.

39% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 56% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют всего 6% респондентов.

Только 17% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 34%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. 29% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. Еще 21% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Более половины респондентов (55%) считают, что современному студенту для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 19%, он может составлять до 15 тысяч, еще столько же назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 5% - от 45 до 70 тысяч, и еще 2% - свыше 70 тысяч рублей.

83% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 8% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование — добровольное дело каждого. 10% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших земляков к нему остается негативным. Только 9% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 9% заявили о безразличном отношении. 24% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли». Однако, по мнению 58% респондентов, ЕГЭ надо отменять.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 13−19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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