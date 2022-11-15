Банк «Открытие»: 77% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии считают, что страна сможет заместить иностранные технологии

48% сибиряков, жителей Забайкалья и республики Бурятия поддерживают финансовые и нефинансовые льготы для работников ИТ-компаний. Мнения о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились. При этом 79% уверены, что у России получится заместить иностранные ИТ-технологии, ставшие недоступными из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

44% опрошенных считают качество российских ИТ-специалистов высоким. По мнению 41%, качество таких специалистов среднее, 12% назвали его низким, еще 3% - затруднились с ответом.

33% респондентов уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов (9% твердо уверены в этом, 24% считают, что дефицита кадров скорее не будет). При этом 39% допускают дефицит кадров в ИТ-сфере в ближайшее время (31% считают, что он скорее будет, 3% твердо уверены в этом. Еще 6% полагают, что дефицит квалифицированных «айтишников» уже есть). 27% затруднились дать ответ на этот вопрос.

48% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов (36% относятся к этим льготам скорее положительно, 12% однозначно положительно). Сибирь при этом наряду с Северным Кавказом демонстрирует наименьший среди регионов показатель поддержки льгот для работников ИТ-компаний.

Не поддерживают такие льготы 20% опрошенных (из них 17% относятся скорее отрицательно, 3% однозначно отрицательно). Жители Сибири, Забайкалья и Бурятии, таким образом, показали наибольшую долю противников льгот для ИТ-специалистов. 33% затруднились с ответом на этот вопрос.

63% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Еще 14% полагают, что в этом нам поможет параллельный импорт. 9% не верят в возможность замещения ставших недоступными иностранных цифровых технологий. 13% затруднились ответить.

9% опрошенных считают, что Россия уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. 34% полагают, что Россия сможет заместить утраченные цифровые технологии за год-два. 36% отводит на это три-пять лет, 17% - более пяти лет. Лишь 4% ответили, что России не удастся заместить утраченные из-за санкций ИТ-технологии никогда.

*Опрос проводился 27 октября — 07 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»