Банк «Открытие» стал ИТ-компанией

«Последние два года мы делали акцент на развитии внутренней разработки. По фронтальным IT-системам доля инхаус-разработки сейчас — 70%, а по остальным системам — до 60%. В ИТ-блоке трудится более 2000 ИТ-специалистов — инженеров, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, архитекторов, а также специалистов по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеров проектов и продуктов и бизнес-аналитиков. Статус ИТ-компании позволит банку повысить привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дополнительного комфорта и государственных льгот», — сообщил член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.