22 ноября
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Жизнь

Банк «Открытие» ввел сезонный вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых и розыгрышем дополнительной повышенной ставки

Ставка по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых при размещении средств на семь месяцев и 8% годовых — на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Также каждый 23-й клиент, открывший вклад «Зимний» в преддверии 2023 года, сможет выиграть дополнительное повышение ставки вклада на 2,3 процентных пункта.

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Оформить рублевый сезонный вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей, примут участие в розыгрыше повышенной ставки. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел и получат плюс 2,3 процентных пункта к своей ставке по вкладу.

Розыгрыши состоятся 1-го и 15 декабря 2022 года, а также 15 января 2023 года. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября. Не позднее 20 января победители получат SMS/push уведомления.

Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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