Банк «Открытие»: 53% жителей Сибири, Забайкалья и республики Бурятия имеют текущие и накопительные счета

Каждый пятый пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками. Еще 29% готовы открыть подобный вклад. Более половины имеют текущие и накопительные счета, причем у 10% их несколько. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

18% респондентов имеют действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Открыть сезонный вклад, если найдут достойное предложение, готовы 29% опрошенных. Еще 22% раньше оформляли сезонные вклады, но сейчас считают, что таких предложений на рынке нет. 31% никогда не открывали сезонных вкладов с повышенной ставкой и не собираются.

53% имеют текущий или накопительный счет, причем 10% из них — не один. У 22% респондентов раньше был накопительный счет, а теперь нет, еще у четверти опрошенных его не было никогда.

42% респондентов указанных регионов отдают одинаковое предпочтение вкладу и накопительному счету. По мнению 29%, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. 14% считают, что лучше банковский вклад. 16% не нравятся ни депозиты, ни накопительные счета.

Главными плюсами вкладов (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии называют гарантированный процент доходности в течение всего срока (56%), понятность и прозрачность условий (41%) и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей (29%). По мнению 11%, у вклада нет никаких плюсов.

Среди главных минусов вклада, по мнению опрошенных, потеря процентов при досрочном снятии (50%), невозможность снять часть суммы в любой момент (46%), необходимость перекладывать деньги, иногда под более низкий процент (26%). Только 2% назвали главным минусом вклада низкие ставки. 8% не нашли у банковских депозитов никаких минусов.

Главным плюсом текущего или накопительного счета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты предсказуемо называют возможность снимать деньги в любой момент (62%). Среди других плюсов выделяют то, что накопительный счет бессрочный, его не надо продлевать и перекладывать деньги (56%), а также понятность и прозрачность условий (36%). Никаких плюсов в накопительных счетах не видят 7%.

Главными минусами текущих или накопительных счетов наши земляки считают более низкий процент, чем по вкладу (48%), возможность банка в любой момент снизить процент доходности (47%) и отсутствие страхования со стороны государства (24%). По мнению 15%, накопительные счета не имеют минусов.

Недавно банк ПАО Банк «ФК Открытие» предложил клиентам, ранее не размещавшим в банке крупные суммы, трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка». Как новые, так и действующие клиенты банка до 31 октября включительно также могут оформить сезонный вклад «Осенний» на 5 или 7 месяцев. Ставки по вкладам превышают среднерыночные. Более подробно с условиями сберегательных продуктов можно ознакомиться на сайте банка. Напомним, что средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в первой декаде. Будет ли повышение ставок новой тенденцией рынка, покажет время.

*Опрос проводился с 22 по 26 августа среди 1000 респондентов в возрасте 18−65 лет, жителей городов всех регионов России.