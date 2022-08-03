Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы

Ежегодно, 1 августа, отмечается профессиональный праздник инкассаторов — тех, кто, рискуя жизнью, каждый день перевозит ценные грузы. Об этих людях с непростой профессией рассказывает корреспондент Сиб. фм .

Рабочий день инкассатора начинается как у всех — утром. Пришел, переоделся и готов к выезду. Маршруты формируются ежедневно, состав бригад постоянно меняется, что позволяет максимально снизить операционные риски в работе и обеспечить безопасность совершаемых операций на маршрутах.

В Сибирском банке ПАО Сбербанк работает около тысячи инкассаторов. В основном, это мужчины около 40 лет. Все как на подбор крепкие, сильные, владеющие боевым оружием и навыками рукопашного боя.

«Работа очень ответственная, поэтому каждый кандидат на должность инкассатора проходит психологическое тестирование, в том числе и на детекторе лжи. В банке такой есть. Лишь немногие проходят этот психоневрологический тест. При переводе с должности на должность эта процедура тоже обязательна. Если служба безопасности Банка говорит не брать инкассатора на работу, значит — мы не берем. Даже если сотрудник по резюме подходит на все 100%. Это определенный комплекс человеческих качеств: он должен быть физически подготовлен, уметь обращаться с оружием и иметь на него разрешение, пройти проверку в правоохранительной системе и в службе безопасности банка. А после всех проверок, когда инкассатора взяли на работу, он должен изучить специальный обучающий модуль, адаптированный под новичков», — отмечает Валерий Гринько, начальник управления инкассации Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Валерий Гринько , начальник управления инкассации Сибирского банка ПАО Сбербанк. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Профессиональный день инкассатора берет свое начало в 1939 году. Тогда служба была совсем другой — речь шла исключительно об охране и доставке ценностей с места на место. Сейчас все изменилось — современные инкассаторы Сбера знают и успешно работают с программным интерфейсом устройств самообслуживания, обладают знаниями, позволяющими проводить небольшие ремонтно-восстановительные работы на банкоматах, а также фиксировать в автоматизированных системах банка все совершаемые операции. СберИнкассация — это один из организмов экосистемы Сбера, поэтому нужно уметь взаимодействовать со структурными подразделениями и обслуживать другие кредитные организации.

«Инкассаторы Сбербанка занимаются логистикой и обслуживанием физических лиц. Например, когда была пандемия, наши сотрудники привозили клиентам банка необходимые суммы на дом, при этом соблюдая все регламентируемые меры защиты: халаты, маски, бахилы. При этом по некоторым северным районам у нас есть полеты, перемещения по воде, а иногда и на воздушных подушках. Когда нужны людям деньги мы всегда их доставим», — рассказывает Валерий Гринько.

Сейчас подразделения инкассации используют в своей работе специальные функциональные подсистемы, интегрированные в различные банковские процессы. Не надо по старинке расписываться в журналах «выдал-получил», достаточно с помощью терминала сбора данных считать штрих-код и сумма, которая принята банком, уже отображается на счете — ее видят кассиры инкассации в офисе. Такая разработка есть пока только в Сбербанке — ее создали в России, она не зависит от санкций. А еще у инкассаторов есть спецконтейнеры со множеством ключей, имеющих специальную кодировку. Если в случае нападения спецконтейнер окажется в руках преступников, то вскрыть его злoумышленникам не удастся. Спецконтейнер оснащен красящим составом, который при попытке несанкционированного доступа распылит специальный пиропатрон под большим давлением. Этот состав зальет все купюры, которые невозможно будет почистить или постирать.

Чрезвычайные происшествия при доставке банковских ценностей бывают разные: от простого хулиганства, до вооруженных нападений, заканчивающихся трагедиями.

Сотрудники управления инкассации. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк.

«В 2014 году было нападение в Томске. Один инкассатор погиб, а другой стал инвалидом. Банк, естественно, до сих пор заботится об их семьях. Это политика банка. Помогают и материально, и путевками, и лечением — всем, чем можно. В мае 2020 года был случай нападения в Красноярске. Оба инкассатора остались живы, но очень сильно пострадали. Один сотрудник получил вторую группу инвалидности, а другой — третью. Благодаря посильной помощи банка удалось сохранить людям конечности, хотя изначально врачи настаивали на ампутации. До сих пор идет интенсивная реабилитация, лечение. Инкассаторы остались работать в банке, но уже на других должностях. К сожалению, эти трагические истории бывают, мы стараемся их минимизировать или вовсе исключить. Работаем с полицией, реагируем на „наводки“, повышаем бдительность и конечно же профессионально развиваем своих инкассаторов. Недавно был случай, когда удалось задержать злoумышленников. Почти месяц наши инкассаторы ездили под наблюдением сотрудников полиции», — делится воспоминаниями Валерий Гринько.

Все случаи нападения на инкассаторов Сбербанка раскрыты. Преступники найдены. Ни одного случая не оставлено без внимания. Банк объявляет награду, а служба безопасности эффективно отрабатывает все сигналы.

Каждый год, в рамках прохождения профессиональной подготовки, инкассаторы проходят тестирование, сдают практические зачеты по огневой, физической, медицинской и специальной подготовке. Немаловажно и психологическое состояние, для поддержания которого с инкассаторами работают специалисты, выясняют, какие их проблемы беспокоят и насколько это мешает работе — так выявляются группы риска. Тех, кому необходима помощь, отправляют на специальные тренинги.

В Сибирском банке ПАО Сбербанк самые крупные службы инкассаторов, кроме Новосибирска есть в Омске и Красноярске, но есть и совсем маленькие команды в отдаленных таежных деревнях. Известны случаи целых династий инкассаторов, когда вслед за отцом на вахту заступает и сын.

Чувство братского плеча и причастность к общему делу очень важны для командного духа. Служба инкассации — это особая структура, подчеркивают в банке. Здесь работают люди, которые сильны не только телом, но и духом. Ежегодно среди инкассаторов проводятся состязания — представители Сибирского банка ПАО Сбербанк уже три года подряд в тройке сильнейших в России.