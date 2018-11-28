Барнаульская группа собирает деньги на запись нового альбома.

«Он был не такой, как все. Он умел просыпаться во сне…» — строчки из песни нового альбома «Блокбастеры» группы «Горизонталь». «Блокбастеры» расскажут историю о странном мальчике и его путешествиях.

Участники группы благодарят всех, кто поддержал их прошлый проект по сбору средств на альбом «Прививки от хандры»!

1 января 2018 года музыканты успешно собрали необходимую сумму для выпуска альбома. Песни появились на огромном количестве цифровых платформ. Их слушают, присылают позитивные отзывы, читая которые ребята не смогли удержаться и записали еще одну песню под эгидой «Прививка от хандры» — «Топчиха-2».

А на остаток роскоши смогли снять «песочный» клип по мотивам песни «Странный мужчина».

Прошел год, и на творческом пути коллектива возникла новая интересная задача. Странным образом некоторые песни репертуара связались в единое концептуальное целое. Группа решила записать альбом, который будет носить громкое название «Блокбастеры». В него войдет восемь песен. Многие из них уже исполнялись на концертах. Были специально написаны еще три новые песни для этого альбома.

«Блокбастеры» во многом отличаются от «Прививок». В песнях нового альбома ребята старались уйти от типичного куплетно-припевного формата, привычных тем для песен, популярного шаблонного творчества. Оставив все темы про любовь на будущее, сейчас они хотят порассуждать о времени, сновидениях, голосах в голове, об отличиях в мировосприятии, задать себе вопрос: «Я — кто?».

Специально для записи альбома практически заново сформирована студия SBA_Prod., в которой днями напролет, по вечерам в особенности и включая выходные, группа уже начала работать. Главное желание заключается в том, чтобы этот альбом, как аудиокнига, стал не пустым звуком и смог рассказать историю мальчика, который «был не такой, как все».

Дополнением к альбому станет иллюстрированная книжка. Автор песен Павел Ладыгин подробно расскажет в ней о том, почему мальчик из «Баллады о снах» ушел с Земли, как он в первый раз оказался в осознанном сновидении, станут известны детали его путешествий. Таким образом, музыкальный альбом станет «саундтреком» к этой книжке, поучаствовать в создании которой сможет абсолютно каждый (следите за новостями проекта).

На собранные средства планируется выпуск «Блокбастеров» на цифровых носителях, его распространение по Сети, оплата работы изготовителей сувенирной продукции, звукозаписывающей студии, оформителей.

Помочь в сборе средств вы можете, перейдя на сайт.