Барнаульские единороссы об экономике города в период санкций: «никто не останется со своими проблемами один на один»

Говоря о первоочередных задачах, Юрий Ряполов подчеркнул важность доведения до предпринимателей города информации обо всех видах государственной поддержки, которые Государственная Дума, Правительство РФ оперативно принимают в связи с экономической нестабильностью.

«Свою первоочередную задачу в этот сложный период вижу в трансляции представителям бизнеса оперативной и, главное, достоверной информации о новых формах поддержки. К сожалению, не все наши предприниматели имеют возможность ее отслеживать и анализировать», — заявил Юрий Ряполов.

Он напомнил, что кроме федеральных мер поддержки, которые транслируются Госдумой и Правительством РФ, сегодня есть краевые и муниципальные формы поддержки. Так, в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в 25 пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях, освобождены от уплаты арендных платежей с 1 ноября 2021 по 30 апреля 2022 года. Постановлением Администрации города Барнаула «Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» субъекты малого и среднего предпринимательства города освободили от уплаты аренды до 30 июня 2022 года.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Кроме того, как отметил Юрий Ряполов, по инициативе фракции «Единая Россия» депутаты БГД своим решением отменили индексацию арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества на весь 2022 год.

«Информацию о данных видах поддержки мы оперативно довели до предпринимателей. Но данная мера, к сожалению, распространяется лишь на те предприятия, которые пользуются арендой муниципального имущества. Что касается других сфер бизнеса, то острые вопросы уже возникают, и их нужно решать. Для этого необходимо, во-первых, мониторить ситуацию в разных отраслях экономики, во-вторых, искать совместные пути решения проблем в том числе и на площадке рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики города Барнаула», — считает народный избранник.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в прошлом году жители поселка Октябрьский стали победителями в краевом конкурсе сельских инициатив с проектом строительства освещения. Средства в размере 10% от стоимости проекта инициативной группой собраны. Но сейчас, из-за удорожания материалов, смета серьезно выросла.

«Нам нельзя допустить, чтобы этот проект, как и другие, реализация которых предполагалась на условиях софинансирования с жителями территорий, не был реализован. Для этого нужно найти дополнительные финансы и совместно заниматься реализацией проекта», — считает Юрий Ряполов.

Валерий Касплер. Анна Зайкова

Его коллега по фракции «Единая Россия», также ставший участником рабочей группы, председатель комитета БГД по экономической политике и собственности Валерий Касплер добавил, что в данный момент важно переосмыслить всё происходящее в экономике Барнаула, если необходимо, то своевременно корректировать деятельность, ставить в известность краевое правительство.