Барнаульские единороссы определились с кандидатами в депутаты городской думы 8 созыва

Сегодня барнаульские единороссы сформировали список из кандидатов, которые пойдут по 20 одномандатным округам и 20 территориальным группам. Именно их поддержали барнаульцы во время предварительного голосования партии.

Секретарь Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия», глава города Вячеслав Франк уверен, что все лидеры предварительного голосования, которые уже заручились доверием и поддержкой барнаульцев, смогут вместе работать на благо города.

— Сегодня на заседании местного политического совета мы утвердили итоги предварительного голосования: сформировали списки единороссов, которые пойдут на выборы в Барнаульскую городскую Думу в этом году. У нас замечательная команда, которая состоит из предпринимателей, педагогов, врачей и волонтёров. Все наши лидеры готовы работать на благо города. Каждый кандидат в депутаты от «Единой России» настроен на плодотворную работу и приложит, я в этом уверен, все усилия для развития Барнаула, — подчеркнул Вячеслав Франк.

По словам председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич, у единороссов краевой столицы действительно сильная команда. Так например, за пять лет работы депутатского корпуса VII Созыва гордумы единороссы приняли ряд знаковых решений.

Заседание Местного политического совета. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Все пять лет депутаты фракции «Единая Россия» в гордуме работали в едином стремлении — принимать те решения, которые будут полезны городу. Например, по инициативе «Единой России» мы ежегодно увеличивали расходы бюджета по важнейшим социальным направлениям, особое внимание мы уделяли ремонту, строительству дорог, дворов и общественных пространств. Также единороссы первыми в Сибири инициировали принятия программы инициативного бюджетирования, предоставив активистам ТОС дополнительную возможность реализации полезных инициатив. Кроме того, депутаты от «Единой России» в период пандемии коронавируса доказывали, что интересы жителей Барнаула являются первостепенными. Здорово, что те депутаты, которые решили в сентябре продолжить свою общественную работу в качестве депутатов Барнаульской городской Думы, прошли через партийную процедуру предварительного голосования и в очередной раз заручились поддержкой барнаульцев. Рада, что к нашей команде присоединились врачи, учители, предприниматели и волонтёры, которые тоже нашли поддержку у барнаульцев во время предварительного голосования. А значит, люди видят нашу ежедневную работу, знают о ней и доверяют нам. Мы и дальше будем работать на благо города. Это наша главная цель, — сказала Галина Буевич.

Высокие шансы команды барнаульских единороссов на предстоящих выборах, которые пройдут в единый день голосования — 11 сентября, оценила заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова.

Заседание Местного политического совета. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Наше основное внимание — городу Барнаулу, как административному центру. Краевая столица в VII Созыве Барнаульской Думы показала один из лучших результатов — мы получили 31 мандат из 40 возможных. В эту предвыборную кампанию барнаульские единороссы сформировали сильнейшую команду, под руководством секретаря местного отделения, главы города Вячеслава Франка. Это действительно сильная и грамотная команда, которая будет полезна Барнаулу. Поэтому, я уверена, в этом году барнаульские единороссы возьмут абсолютное большинство в городской думе, — отметила Наталья Кувшинова.

Следующий шаг Барнаульского отделения «Единой России» — проведение Конференции, на которой состоится официальное выдвижение кандидатов.

Заседание Местного политического совета. Фото: пресс-служба «Единой России»