Барнаульские экологи соберут мусор для переработки на парковке ТРЦ «Пионер»

24 ноября в Барнауле пройдет акция «Разделяя Сохраняй!» по сбору вторсырья от населения. Горожан с мусором ждут на парковке ТРЦ «Пионер», а также на мобильных пунктах около других торговых центров города, пишет официальный сайт мэрии.

Собирать мусор будут 13.00 до 16.00. На переработку принимаются пластик, металл, макулатура, стекло, лампы, картриджи и видео- и аудиокассеты и другие информационные носители.

Акцию организует НКО «Мусора.Больше.Нет.». Мобильный пункт раздельного сбора будет работать по следующему графику:

10:00−10:20 — ул. Попова , 86 ( площадь Народная)

86 площадь Народная) 10:40−11:00 -— ул. Антона Петрова , 219б ( ТРЦ «Огни»)

219б ТРЦ «Огни») 11:20−11:40 — ул. Балтийская , 53 ( площадь адмирала Н.Г.Кузнецова)

53 площадь адмирала Н.Г.Кузнецова) 12:20−12:40 — пр-кт Красноармейский , 51а ( ТОЦ «Гулливер парк»).

На пункты можно принести книги, посуду и другие предметы для нуждающихся.