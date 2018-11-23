Барнаульские экологи соберут мусор для переработки на парковке ТРЦ «Пионер»

Собирать мусор будут 13.00 до 16.00. На переработку принимаются пластик, металл, макулатура, стекло, лампы, картриджи и видео- и аудиокассеты и другие информационные носители.
Акцию организует НКО «Мусора.Больше.Нет.». Мобильный пункт раздельного сбора будет работать по следующему графику:
- 10:00−10:20 — ул. Попова, 86 (площадь Народная)
- 10:40−11:00 -— ул. Антона Петрова, 219б (ТРЦ «Огни»)
- 11:20−11:40 — ул. Балтийская, 53 (площадь адмирала Н.Г.Кузнецова)
- 12:20−12:40 — пр-кт Красноармейский, 51а (ТОЦ «Гулливер парк»).
На пункты можно принести книги, посуду и другие предметы для нуждающихся.