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Барнаульские экологи соберут мусор для переработки на парковке ТРЦ «Пионер»

24 ноября в Барнауле пройдет акция «Разделяя Сохраняй!» по сбору вторсырья от населения. Горожан с мусором ждут на парковке ТРЦ «Пионер», а также на мобильных пунктах около других торговых центров города, пишет официальный сайт мэрии.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

Собирать мусор будут 13.00 до 16.00. На переработку принимаются пластик, металл, макулатура, стекло, лампы, картриджи и видео- и аудиокассеты и другие информационные носители.

Акцию организует НКО «Мусора.Больше.Нет.». Мобильный пункт раздельного сбора будет работать по следующему графику:

  • 10:00−10:20 — ул. Попова, 86 (площадь Народная)
  • 10:40−11:00 -— ул. Антона Петрова, 219б (ТРЦ «Огни»)
  • 11:20−11:40 — ул. Балтийская, 53 (площадь адмирала Н.Г.Кузнецова)
  • 12:20−12:40 — пр-кт Красноармейский, 51а (ТОЦ «Гулливер парк»).

На пункты можно принести книги, посуду и другие предметы для нуждающихся.

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