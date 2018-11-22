Барнаульский пивоваренный завод открыл в АлтГУ «аудиторию для идей»

Барнаульский пивоваренный завод совместно с Алтайским государственным университетом открыл новую аудиторию в Алтайском государственном университете. Теперь у студентов МИЭМИС будет уютное место, где, как надеются устроители, родятся новые научные и практические идеи.

Co-working аудитория для практических занятий появилась на первом этаже в корпусе АлтГУ на Социалистическом проспекте.

По словам директора МИЭМИС Степана Межова, это первый шаг к созданию пространств, где можно творить и придумывать идеи и проекты.

Директор по стратегическому развитию БПЗ Александр Локтев отметил, что в этой аудитории созданы все условия для открытий. В дальнейшем здесь будут проходить семинары и мастер-классы, а также встречи с интересными людьми, которые поделятся со студентами историями своего успеха в бизнесе.

Генеральный директор пивоваренного завода Алексей Рыбников, говорит, что предприятиям всей России и, в частности, Алтайского края, постоянно нужны молодые и инициативные специалисты, которых нужно замечать и приглашать к сотрудничеству уже со второго-третьего курса вуза. Так что идея создания такого пространства, можно сказать, сложилась исторически.

Алексей Рыбников,

генеральный директор пивоваренного завода:

20 лет назад на площадке БПЗ создали научную лабораторию, в которой работали несколько студентов вуза. Они потом трудоустроились и работают до сих пор. Я — один из них. Это был отличный опыт в плане подготовки специалистов с самых ранних курсов. Уверен, здесь будут рождаться хорошие, практически применимые проекты.

Алексей Рыбников рассказал студентам о том, как ему удалось вырасти из простого экономиста в генерального директора крупнейшего алтайского предприятия, о том, как важно сначала получить теоретическую базу, а потом применить знания на практике.

Генеральный директор БПЗ также поделился опытом принятия некоторых нестандартных решений, которые позволили вывести предприятие на новый уровень развития — в частности историей создания франшизы «Заправка», расширения ассортимента, выпуск продукции в новой таре.

Александр Локтев дополнил выступление рассказом о своем опыте обучения в университете в Южной Корее и рассказал о важности команды и «мозговых штурмов» для продвижения и открытия новых горизонтов в бизнесе.

Александр Локтев рассказал о важности команды и «мозговых штурмов» для продвижения и открытия новых горизонтов в бизнесе. Анна Зайкова

В этом году БПЗ отмечает 40-летний юбилей. Это крупный современный многоотраслевой завод, который объединяет в себе производственные комплексы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Торжественно открывая аудиторию, не стали перерезать традиционную красную ленту, в аудитории на зеленых лентах повесили яблоки. Алексей Рыбников, Александр Локтев и Степан Межов перерезали ленточки, удерживающие их, собрали в корзину и передали студентам, как символ «большого урожая идей», который они соберут, работая в этом co-working пространстве.

Алексей Рыбников,

генеральный директор пивоваренного завода: